Chính trị Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị (QNO) - Tiếp tục hoạt động tri ân tại tỉnh Quảng Trị nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh - liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024), ngày 21/7, Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam do Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết làm trưởng đoàn đã đến dâng hoa, dâng hương tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng đại biểu mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh bảo vệ Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: H.Q

Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các sở, ngành.

Tại Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết cùng các đại biểu kính cẩn dâng hoa, dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ để non sông đất nước được độc lập thống nhất, nhân dân được tự do, ấm no hạnh phúc.

Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh Quảng Nam dâng hoa tại Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị. Ảnh: H.Q

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Thành cổ Quảng Trị đã ghi vào lịch sử dân tộc một mốc son sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng bằng cuộc chiến đấu anh dũng kiên cường bảo vệ thành cổ từ ngày 28/6 - 16/9/1972. Suốt 81 ngày đêm oanh liệt ấy, Mỹ đã ném xuống 328 nghìn tấn bom khiến toàn bộ thị xã Quảng Trị và tòa thành cổ này bị san bằng, hàng nghìn chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: H.Q

Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị được xây dựng với biểu tượng là nấm mồ chung của các anh hùng liệt sĩ, với ngọn đèn màu đỏ cao 8,1m tượng trưng cho 81 ngày đêm. Đây là nghĩa cử tri ân, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với những người con quê hương Quảng Trị đã làm nên lịch sử; trở thành địa chỉ đỏ giáo dục thế hệ trẻ về tinh thần quả cảm, chủ nghĩa yêu nước và truyền thống anh hùng cách mạng.

Tháng 7, Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị nghi ngút khói hương tưởng niệm. Ảnh: H.Q

Đài tưởng niệm Thành cổ Quảng Trị là biểu tượng chủ nghĩa anh hùng cách mạng của dân tộc. Ảnh: H.Q



[VIDEO] - Đoàn đại biểu lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm tại Di tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị: