Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết: “Sở LĐ-TB&XH phải trở thành trụ cột thực hiện an sinh xã hội”

(QNO) - Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khẳng định, Sở LĐ-TB&XH phải là trụ cột thực hiện an sinh xã hội, gắn với phát triển bền vững xã hội”.

Chiều 22/10, đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy có buổi làm việc với Đảng ủy, lãnh đạo Sở LĐ-TB&XH về tình hình thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2024 đến nay, một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Công Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Thực hiện nhiều đầu việc

Sở LĐ-TB&XH cho biết, hằng năm, sở quản lý, phục vụ đối tượng chính sách người có công (NCC) với 65.400 liệt sĩ, 135.000 thân nhân; 30.500 thương bệnh binh; 46.000 người có công giúp đỡ cách mạng; 33.000 người tham gia kháng chiến được tặng thưởng huân, huy chương; 6.000 người tham gia kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học; gần 12.000 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày...

Toàn tỉnh hiện có 15.360 bà mẹ được Đảng và Nhà nước phong tặng và truy tặng Danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ VNAH”. Hiện còn sống 289 mẹ (tất cả các mẹ còn sống đều đã được các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dưỡng).

Có 50.000 người đang hưởng trợ cấp hằng tháng; hàng chục ngàn người hưởng trợ cấp một lần. Tổng kinh phí chi trả chính sách ưu đãi NCC khoảng 1.400 tỷ đồng/năm.

Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam đang nuôi dưỡng, chăm sóc tập trung bình quân mỗi năm 45 - 50 người có công với cách mạng không còn thân nhân và điều dưỡng luân phiên người có công với cách mạng cho 3.500 lượt người/năm.

Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện trợ cấp xã hội tại cộng đồng đối với khoảng 97.200 đối tượng bảo trợ xã hội và khoảng 15.600 hộ gia đình nhận nuôi dưỡng chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội, kinh phí bình quân khoảng 900 tỷ đồng/năm.

Toàn tỉnh hiện có 10 cơ sở trợ giúp xã hội đang chăm sóc, nuôi dưỡng 806 đối tượng, trong đó 3/4 trung tâm bảo trợ xã hội công lập trực thuộc sở hiện đang chăm sóc, nuôi dưỡng 530 đối tượng người già cô đơn, người khuyết tật, trẻ em mồ côi, khuyết tật, người bị bệnh tâm thần...

Cơ sở cai nghiện ma túy Quảng Nam hiện đang quản lý, cai nghiện, dạy nghề đối với 201 học viên (trong đó có 177 học viên cai nghiện bắt buộc).

Bà Trương Thị Lộc - Giám đốc Sở LĐ-TB&XH cho biết, trong 9 tháng đầu năm 2024, toàn tỉnh đã đưa 1.115 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 85,77% kế hoạch năm. Tổ chức 54 phiên giao dịch việc làm, ban hành 10.041 quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Đã có 948 thanh niên đăng ký tham gia học nghề, đã giải quyết chế độ hỗ trợ học nghề cho 542 thanh niên, với tổng kinh phí 5.420.471.000 đồng.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh trên địa bàn tỉnh là 18.247 người (Gồm: cao đẳng: 940 người, trung cấp: 1.582 người, sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng: 15.725 người), đạt 76% kế hoạch năm 2024 (24.000 người). Tổng số lao động được đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng từ các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề là 5.332 người.

Sở LĐ-TB&XH đã thực hiện chương trình hỗ trợ cải thiện nhà ở cho NCC với cách mạng và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn tỉnh, trong đó đã phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh bổ sung 40 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để các địa phương triển khai thực hiện chương trình.

Ban hành quyết định điều dưỡng NCC cách mạng đối với 12.297 trường hợp (trong đó: điều dưỡng tập trung đối với 3.204 trường hợp; điều dưỡng tại gia đối với 9.093 trường hợp). Đã tổ chức 23 đợt điều dưỡng NCC tại Trung tâm Nuôi dưỡng, điều dưỡng NCC Quảng Nam với 2.296 lượt người, đạt 65,6% so với kế hoạch.

Đã thực hiện xác nhận, thẩm định, giải quyết các chế độ liên quan đến đối tượng chính sách NCC 4.978 trường hợp. Đề nghị Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh trình Chính phủ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ VNAH đối với 21 trường hợp và đề nghị tặng Huân chương độc lập cho gia đình cho nhiều liệt sĩ đối với 28 trường hợp.

Tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2024 là 1.271,108 tỷ đồng, trong đó: vốn năm 2022 và năm 2023 kéo dài sang năm 2024 tiếp tục thực hiện: 528,820 tỷ đồng và kế hoạch vốn năm 2024: 742,287 tỷ đồng. Đối với kế hoạch vốn năm 2024, UBND tỉnh đã phân bổ: 726,204/742,287 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97,83%. Vốn còn lại chưa phân bổ: 16,024 tỷ đồng.

Về kết quả giải ngân tính đến ngày 31/8/2024: Đối với nguồn vốn năm 2022 và năm 2023 kéo dài sang năm 2024 tiếp tục thực hiện đã giải ngân được 250.417/528.820 triệu đồng, đạt tỷ lệ 47,35%. Đối với kế hoạch vốn năm 2024, toàn tỉnh đã giải ngân được 88.511/742.287 triệu đồng, đạt tỷ lệ 11,92%.

Đảm bảo “không ai bị bỏ lại phía sau”

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá cao những đóng góp của ngành, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và chia sẻ với những khó khăn với ngành LĐ-TB&XH. Đây là ngành với khối lượng đầu việc lớn, tính chất phức tạp.

Đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định: “Đây phải là ngành trụ cột thực hiện an sinh xã hội, gắn với phát triển bền vững xã hội, đảm bảo cuộc sống hạnh phúc, an toàn của người dân. Vì vậy cán bộ ngành phải tâm huyết, nhân văn, chia sẻ, tận tụy trong công việc và với người dân. Thời gian đến ngành cần tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chức trách thực thi công vụ. Vấn đề cốt lõi là phải xây dựng, phát triển hệ thống an sinh xã hội, thực hiện chính sách đúng, đủ, kịp thời, công bằng với đối tượng có công cách mạng, đảm bảo họ có cuộc sống bằng hoặc hơn mức sống trung bình tại địa phương. Không ai bị bỏ lại phía sau. Đảm bảo sự công bằng xã hội trong từng bước phát triển của xã hội”.

Bí thư Tỉnh ủy định hướng một số nội dung quan trọng như tập trung chi trả các chế độ chính sách của người dân đúng hẹn; tập trung hoàn thành các công trình nghĩa trang liệt sĩ; quyết liệt triển khai thực hiện công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm…

Về công tác đảng, Đảng ủy Sở LĐ-TB-XH cần thực hiện đúng các quy định; báo cáo cấp trên, tiến hành nhất thể hóa các chức danh lãnh đạo chủ chốt của sở về đảng và chính quyền.