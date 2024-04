Quốc phòng - An ninh Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm, chúc mừng lực lượng Cảnh sát cơ động nhân ngày truyền thống (QNO) - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động (15/4/1974 - 15/4/2024), sáng 15/4, đoàn công tác Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đến thăm, chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam.

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết thăm, chúc mừng Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh nhân kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát cơ động. Ảnh: MAI TUẤN

Chúc mừng cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh nhân kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của lực lượng Cảnh sát cơ động, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trong đó, lực lượng Cảnh sát cơ động đã chủ động nắm chắc tình hình và cùng các lực lượng khác triển khai các phương án bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ tuyệt đối an toàn chuyến thăm và làm việc của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế, các sự kiện chính trị, văn hóa và lễ hội diễn ra trên địa bàn; bảo vệ, đảm bảo an ninh, an toàn các mục tiêu kinh tế - chính trị, các mục tiêu trọng điểm trên địa bàn...

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết tặng hoa chúc mừng cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh. Ảnh: MAI TUẤN

Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động. Đồng thời tin tưởng lực lượng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh tiếp tục giữ vững khí thế, quyết tâm, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng, góp phần cùng toàn lực lượng Công an tỉnh bảo đảm tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

“Thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Tỉnh ủy Quảng Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp tạo cơ chế, nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện nghiệp vụ để lực lượng Cảnh sát cơ động tiến lên hiện đại, trở thành quả đấm thép, lá chắn vững chắc bảo vệ sự bình yên của quê hương Quảng Nam” - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.