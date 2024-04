Điểm đến Biển Tam Tiến - điểm đến thú vị mùa hè (QNO) - Những con sóng xanh biếc vỗ về bãi cát mịn màn, gió biển lồng lộng thổi, xa xa, những con thuyền nhấp nhô làm nên quang cảnh yên bình. Biển Tam Tiến còn cuốn hút du khách bởi những nhộn nhịp ở phiên chợ sớm, vị hải sản tươi ngon, tính cách hào sảng, thân thiện của ngư dân làng chài...

Bãi biển Tam Tiến hoang sơ và bình dị trong nắng sớm. Ảnh do nhân vật cung cấp

Tất bật đón khách

Bỏ lại sau lưng cái nắng nóng khắc nghiệt những ngày cuối tháng 4 ở thành phố, bánh xe vừa lăn qua khỏi cây cầu bắt ngang sông Trường Giang, chúng tôi nhận cơn gió mát lạnh thổi từ biển, kèm theo đó là vị mặn quen thuộc, gây thương nhớ.

Anh Võ Rôn tại hòn đá nhô lên trước bãi tắm ở cơ sở Cá Voi Xanh. Ảnh do nhân vật cung cấp

Dù đã liên hệ từ trước nhưng anh Võ Hồng Rôn (Chủ cơ sở dịch vụ Cá Voi Xanh) vẫn không có thời gian để "ngồi một chỗ" nói chuyện với chúng tôi. Anh cho hay mùa này tầm 4 giờ chiều là khách bắt đầu đông đúc, anh phải chuẩn bị kéo đèn, dọn dẹp và sơ chế hải sản để phục vụ mọi người.

Du khách vui chơi tại cơ sở Cá Voi Xanh. Ảnh do nhân vật cung cấp

Từ mùa du lịch năm ngoái, cơ sở của anh luôn trong tình trạng quá tải. Tuy nhiên, anh chia sẻ, may mắn là cho dù mình phục vụ chưa thoả mong muốn của khách hàng, nhưng nhờ sự tươi mát, bình yên đến tuyệt vời của bãi biển Tam Tiến mà chưa thấy ai phàn nàn hay trách móc về việc phục vụ chưa hoàn hảo của mình.

Bãi tắm cạn trải dài 200m rất an toàn cho du khách. Ảnh do nhân vật cung cấp

Năm nay, đối với dịch vụ lưu trú lều trại gần bãi biển, cơ sở Cá Voi Xanh đã chốt lịch nhận khách từ sớm. Ngoài dịch vụ ăn uống, tắm biển tại chỗ thì thời gian qua, anh Rôn đã chạy thử nghiệm tour "Thử làm ngư dân", lặn ngắm san hô ở bãi rạn Bà Đậu, chèo sup,...

[VIDEO] - Anh Võ Hồng Rôn chia sẻ về những chuẩn bị của cơ sở Cá Voi Xanh trong dịp lễ này:

"Bãi biển Tam Tiến, mà nhất là khu vực trước cơ sở Cá Voi Xanh từ bờ ra đến 200m song mực nước chỉ ngang bụng người lớn. Tiếng lành đồn xa nên Tam Tiến những năm gần đây bắt đầu có nhiều du khách tìm đến. Không chỉ là Tam Kỳ, Núi Thành mà còn có du khách ở các tỉnh thành khác, kể cả khách nước ngoài" - anh Rôn nói.

Anh Rôn đang thử nghiệm tour chèo sup trên biển ở những khu nước cạn. Ảnh do nhân vật cung cấp

Với điều kiện khí hậu mát mẻ, nhiệt độ giảm nhiều so với khu vực đất liền, bãi biển Tam Tiến còn giữ được hàng dừa hoang sơ, bãi cỏ xanh ngắt. Du khách khi đến Tam Tiến mùa lễ 30/4 - 1/5 này sẽ quên hẳn cái nóng hừng hực nơi phố thị.

Nơi thời gian trôi chậm

Gia đình anh Phan Văn Nho (Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) kỳ nghi này đặt lịch lưu trú 4 ngày lễ ở một homestay tại thôn Hà Lộc (xã Tam Tiến) cho cả vợ con và ba mẹ mình nghỉ dưỡng.

Chợ cá Tam Tiến trong nắng sớm những ngày cuối tháng 4. Ảnh do nhân vật cung cấp

Anh Nho chia sẻ, năm nay thời tiết dự báo nắng nóng, bây giờ về quê cũng cảm thấy khó chịu, con cái suốt ngày chỉ ở trong phòng máy lạnh sẽ không tốt cho sức khoẻ nên anh chọn Tam Tiến để gia đình vui chơi, sinh hoạt.

Nhiều du khách chọn Tam Tiến cho chuyến nghỉ lễ dài ngày của mình. Ảnh do nhân vật cung cấp

"Tôi biết đến bãi biển này trong nhiều lần đi với đồng nghiệp. Năm nay, chọn điểm đến này để gia đình có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời hơn. Cả người già và trẻ nhỏ đều có thể hòa mình vào thiên nhiên ở bãi biển xinh đẹp như thế này. 4 ngày ở đây, chúng tôi sẽ đi chợ cá Tam Tiến, cùng nhau thưởng thức hải sản tươi ngon, cùng nhau chèo thuyền, ngắm san hô, nghỉ trưa dưới tán dừa, tối thì đi dạo trên bãi biển mát rượu..." - anh Nho hào hứng.

Một du khách chụp ảnh lưu nịm trong khung cảnh bình yên bên con sóng ở Tam Tiến. Ảnh do nhân vật cung cấp

Ông Trần Hải Nam - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Tiến cho biết, vài năm gần đây, bãi biển Tam Tiến thu hút du khách nhờ vẻ đẹp hoang sơ mộc mạc của bãi biển bằng phẳng, thơ mộng, một số điểm đến như chợ cá sớm Tam Tiến, rạn san hô Bà Đậu, khu resort nghỉ dưỡng cao cấp 5 sao Tui Blue Nam Hội An và gần 10 địa điểm dịch vụ ăn uống, lưu trú. Những ngày cuối tuần, nắng nóng, mỗi ngày Tam Tiến ước tính đón từ 300 - 500 lượt du khách đến vui chơi.

[VIDEO] - Ông Trần Hải Nam chia sẻ về việc đảm bảo an toàn cho du khách dịp lễ:

Để đảm bảo an toàn cho du khách trong dịp lễ 30/4 - 1/5 này, UBND xã Tam Tiến đã chỉnh đốn lực lượng tổ tự quản về an ninh trật tự ở cấp thôn, thường xuyên tuần tra khu vực dọc bờ biển để khuyến cáo du khách không nên tắm biển quá xa bờ và đề phòng các trường hợp vi phạm pháp luật ảnh hưởng đến hoạt động trải nghiệm của du khách. Địa phương cũng yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ ký cam kết đảm bảo an toàn cho du khách trong quá trình phục vụ.

Một rạn san hô tuyệt đẹp ở Tam Tiến được du khách chụp được. Ảnh do nhân vật cung cấp

"Du lịch phát triển là một điều tích cực đối với một địa phương ven biển như xã Tam Tiến. Địa phương rất ghi nhận những đóng góp của các đơn vị đã góp phần xây dựng môi trường du lịch ở Tam Tiến ngày càng lan tỏa giá trị và đẹp hơn trong mắt du khách thập phương" - ông Nam nói.