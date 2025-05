Thể thao Giải đua thuyền truyền thống Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam lần thứ XXVIII năm 2025: Nữ Tam Tiến (Núi Thành) và nam Quế Phú (Quế Sơn) đăng quang (QNO) - Sáng nay 16/5, tại bờ kè đường Nguyễn Du, phường Thanh Hà (Hội An), 20 thuyền đua nam và nữ bước vào tranh tài sôi nổi ở Giải đua thuyền truyền thống Phát thanh - Truyền hình tỉnh Quảng Nam lần thứ XXVIII năm 2025 tranh Cúp King Tek. Với phong độ thuyết phục, thuyền nữ Tam Tiến (Núi Thành) và nam Quế Phú (Quế Sơn) đăng quang xứng đáng.

Trao cúp vô địch cho thuyền nam Quế Phú (Quế Sơn). Ảnh: TƯỜNG VY

Nữ Tam Tiến quá mạnh

Ở nội dung truyền thống nữ cự ly 6km, năm nay chỉ có 5 thuyền tham gia gồm Đông Hải Cẩm Thanh (Hội An), HTX ghe bơi sông Hoài (Hội An), Tam Tiến (Núi Thành), Đại Lộc, Hiệp Đức. Tuy nhiên, không vì thế mà cuộc đua kém phần hấp dẫn khi các thuyền đua đều quyết tâm có được thành tích cao nhất.

Mọi sự chú ý tập trung về thuyền đua Tam Tiến bởi họ là nhà vô địch hai năm liên tiếp 2023 – 2024. Liệu có bất ngờ nào xảy ra ở cuộc đua vô địch năm nay khi mà các thuyền đua địa phương khác đều có sự chuẩn bị rất kỹ.

Những gương mặt nữ Tam Tiến xuất sắc lần thứ 3 liên tiếp giành ngôi quán quân. Ảnh: TƯỜNG VY

Cũng như những mùa giải gần đây, ngay sau khi trọng tài phát lệnh xuất phát, các cô gái đến từ xã Tam Tiến không ngần ngại tổ chức tán công nhằm bứt phá, tạo khí thế từ sớm để nắm ưu thế. Với phong độ đỉnh cao, thuyền Tam Tiến lao vun vút về phía trước khiến cho đối phương bất ngờ.

Chỉ chưa đến nửa vòng đầu tiên, trong khi các đối thủ dường như chưa “nóng máy” thì Tam Tiến đã thể hiện ưu thế khi vượt lên dẫn trước với khoảng cách khá xa. Từ đó đến khi chặng đua kết thúc, các cô gái áo đỏ tỏ ra quá mạnh và dễ dàng giành chiến thắng. Đây là lần thứ 3 liên tiếp nữ Tam Tiến bước lên ngôi vô địch trong sự thán phục của mọi người.

Niềm vui về đích đầu tiên của các cô gái Tam Tiến. Ảnh: TƯỜNG VY

Trong khi đó, cuộc đua tranh cho vị trí thứ nhì và ba lại diễn ra vô cùng hấp dẫn và kịch tính. Cục diện trên đường đua liên tục thay đổi khi các thuyền so kè nhau quyết liệt và thay phiên nhau bứt phá, tạo sự phấn khích rất lớn cho khán giả.

Dẫu vậy, cuối cùng sự xuất sắc của các cô gái HTX ghe bơi sông Hoài đã giúp họ giành vị trí á quân. Gặp một sự cố nhỏ rất đáng tiếc ở đoạn cuối, thuyền Đông Hải Cẩm Thanh chấp nhận thất bại trước Đại Lộc ở cuộc đua giành vị thứ 3.

Nam Quế Phú tạo bất ngờ lớn

Nội dung nam 7,5km năm nay là cuộc tranh chấp quyết liệt của 15 thuyền đua gồm Điện Bàn, Điện An (Điện Bàn), Cà Tang (Quế Sơn), Quế Phú (Quế Sơn), Duy Vinh (Duy Xuyên), Nam Phước (Duy Xuyên), Duy Tân (Duy Xuyên), CLB Thanh niên Cẩm Nam (Hội An), Đông Hải Cẩm Thanh (Hội An), Thanh Hà (Hội An), Núi Thành, Bình Triều (Thăng Bình), Đại Lộc, Hiệp Đức, An Phú (Tam Kỳ). Đây cũng là lần đầu tiên số lượng thuyền nam dự tranh đông như vậy.

Các thuyền nam tranh tài quyết liệt. Ảnh: TƯỜNG VY

Trong tiếng cổ động của hàng nghìn khán giả, các thuyền dàn hàng ngang lao nhanh về phía trước ngay sau khi xuất phát, tạo nên một hình ảnh sống động của ngày hội sông nước xứ Quảng. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi qua tiêu đầu tiên, thuyền Quế Phú bứt lên dẫn đầu.

Kể từ đó, bất chấp sự bám đuổi ráo riết của thuyền Duy Vinh, Cẩm Nam, các chàng trai Quế Phú vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao để cán đích đầu tiên trong niềm vui sướng của người hâm mộ. Đây là bất ngờ lớn nhất ở giải năm nay khi lần đầu tiên thuyền Quế Phú lên ngôi vô địch, Năm 2024, dù thi đấu rất nỗ lực nhưng họ cũng chỉ giành được vị thứ 3.

Các tay chèo nữ thi đấu quyết tâm. Ảnh: TƯỜNG VY

Ở cuộc đua cho vị trí á quân, thuyền Duy Vinh xuất sắc hơn cả và giành phần thắng. Quyết tâm rất lớn, song thuyền Cẩm Nam cũng chỉ có được giải ba. Nhưng đây là thành tích đáng kể đối với các tay chèo Cẩm Nam khi vượt qua các đối thủ mạnh như Bình Triều, Duy Tân.