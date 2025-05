Thể thao [TƯỜNG THUẬT] - Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam lần thứ 28 năm 2025 (QNO) - Lúc 6 giờ sáng nay 17/5, Báo và Đài PT-TH Quảng Nam, Sở VH-TT&DL, UBND TP.Hội An cùng các cơ quan, hội - đoàn thể của tỉnh khai mạc Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam lần thứ 28 năm 2025 tranh cúp King Tek.





Đây là một trong những hoạt động văn hóa - thể thao thiết thực chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025); chào mừng 28 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Báo và Đài PT-TH Quảng Nam, hướng tới kỷ niệm 100 năm Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).

Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam lần thứ 28 diễn ra tại bờ kè đường Nguyễn Du, phường Thanh Hà, TP.Hội An với sự tham gia tranh tài của 15 đội thuyền đua nam và 6 đội thuyền đua nữ.

Các nội dung thi đấu gồm: giải hòa bình (giải rượu) dành cho nam với 3 vòng đôi 4,5km; giải chính thi đấu 2 nội dung: giải truyền thống nam với 5 vòng đôi cự ly 7,5km và giải truyền thống nữ với 4 vòng đôi cự ly 6km.

Đua thuyền là môn thể thao sông nước rất được yêu thích của cư dân xứ Quảng. Vì thế liên tục nhiều năm qua, Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam nhận được sự tham gia hưởng ứng tích cực của các đội thuyền đua ở các địa phương trong tỉnh và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân.

Thông qua giải nhằm góp phần bảo tồn và phát huy môn thể thao đua thuyền; động viên tinh thần rèn luyện thể thao, nâng cao đời sống tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Giải năm nay do Công ty CP Năng lượng King Tek tài trợ chính; Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Cửa Đại và Công ty TNHH Phát triển thương hiệu và dịch vụ kết nối bán lẻ châu Á đồng hành tài trợ.

Báo và Đài PT-TH Quảng Nam tường thuật giải trên sóng truyền hình (kênh QRT) và báo điện tử tại địa chỉ: https://baoquangnam.vn/. Mời bạn đọc theo dõi và cổ vũ cho các thuyền đua.

Hiện các phóng viên Nguyễn Mạnh Thành Công, Nguyễn Trọng Hoàng Đạo, Phạm Quốc Tuấn, Hồ Trần Minh Quân, Phan Phước Vinh có mặt tại khu vực diễn ra giải đua cùng ê-kíp chỉ đạo, biên tập và kỹ thuật... của Báo và Đài PT-TH Quảng Nam để chuyển đến bạn đọc những hình ảnh mới nhất, sinh động nhất của giải đua.

Qua những màn tranh tài gay cấn và hấp dẫn, Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam lần thứ 28 năm 2025 đã khép lại với các giải thưởng được trao. Giải đấu góp phần lan tỏa những giá trị văn hóa sông nước đặc sắc của xứ Quảng, để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng người dân và du khách.

Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội thuyền đua nam Quế Phú (Quế Sơn).

Giải Nhì thuộc về đội thuyền đua nam Duy Vinh (Duy Xuyên).

Đội thuyền đua CLB thanh niên Cẩm Nam (Hội An) nhận giải Ba.

[VIDEO] - Vận động viên Trương Trung Hậu - Đội đua thuyền Cẩm Nam:

Lúc 10h12: Giải đua đã hoàn thành nội dung truyền thống nam, kết thúc giải.

Lúc 10h07: Đội thuyền đua Quế Phú (Quế Sơn) cán đích đầu tiên ở giải truyền thống nam. Đây là thành tích xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của các VĐV thuyền đua này.

Về nhì là đội thuyền đua Duy Vinh (Duy Xuyên); về ba là đội thuyền đua CLB thanh niên Cẩm Nam (Hội An).

Thuyền đua nam Quế Phú (Quế Sơn) vừa xuất sắc cán đích đầu tiên.

Khoảng cách giữa các thuyền đua đang được giãn ra rất nhiều. Đội Quế Phú (Quế Sơn) vẫn đang dẫn đầu và bỏ xa thuyền đua thứ hai là Duy Vinh (Duy Xuyên). Khoảng cách giữa thuyền đua Duy Vinh với nhóm phía sau cũng đang rất xa.

Những khoảnh khắc gay cấn của đợt đua truyền thống nam.

Lúc 9h42: Ban tổ chức trao giải truyền thống nữ.

Đội đua nữ Tam Tiến (Núi Thành) xuất sắc đoạt giải Nhất giải truyền thống nữ.

Giải Nhất: Tam Tiến (Núi Thành)

Giải Nhì: HTX ghe bơi Sông Hoài (Hội An)

Giải Ba: Đại Lộc

Giải Khuyến khích: Đông Hải Cẩm Thanh (Hội An)

Giải Phong cách: Hiệp Đức.

[VIDEO] - Thuyền đua Đông Hải Cẩm Thanh (Hội An) và Tam Tiến (Núi Thành) với những khoảnh khắc cạnh tranh ở mốc tiêu nghẹt thở:

Khán giả đang được chứng kiến những màn qua tiêu mượt mà. Kỹ thuật qua tiêu là yếu tố rất quan trọng. Tất cả tay chèo phải vào nước (cắm mái chèo), kéo nước và rút mái chèo lên cùng một lúc. Sự đồng đều tạo ra lực đẩy tối đa và giúp thuyền lướt đi ổn định. Ngoài nhịp chèo, việc giữ thăng bằng thuyền, lắng nghe hiệu lệnh của người chỉ huy và người lái cũng quan trọng không kém.

Một thuyền đua bám tiêu.

Lúc này thời tiết nắng nóng và không khí đua thuyền trên sông Thu Bồn vẫn đang cạnh tranh quyết liệt. Bước vào vòng 2, đội Quế Phú (Quế Sơn) vẫn đang dẫn đầu, đội Duy Vinh (Duy Xuyên) đeo bám ngay phía sau.

[VIDEO] - Đội thuyền đua Quế Phú (Quế Sơn) tiếp tục dẫn đầu ở chặng tiêu thứ 2:

Đội Quế Phú (Quế Sơn) tiếp tục dẫn đầu sau khi vượt chặng tiêu thứ 4.

Đội Quế Phú (Quế Sơn) vẫn đang thi đấu tốt, giữ được khoảng cách với các đội còn lại. Tuy nhiên, cự ly thi đấu còn dài và hứa hẹn những bất ngờ phía trước.

Khán giả theo dõi cuộc đua dưới thời tiết nắng nóng.

Các thuyền đua nội dung truyền thống nam đang tranh nhau qua tiêu.

Không khí thi đấu nội dung truyền thống nam đang rất hấp dẫn, gay cấn. Đội thuyền đua nam Quế Phú (Quế Sơn) vươn lên dẫn đầu trong chặng đầu tiên, đây là điều bất ngờ của giải đấu. Các đội đua đang tiếp tục tranh chấp quyết liệt cho những vị trí tiếp theo.

Xuất phát nội dung truyền thống nam.

Lúc 9h23: Xuất phát nội dung đua truyền thống nam.

Giải truyền thống nam với 5 vòng đôi cự ly 7,5km. Đây là nội dung được chờ đợi nhất tại giải năm nay.

Chuẩn bị xuất phát nội dung truyền thống nam.

Lúc 9h10: Các thuyền đua nam khẩn trương vào vị trí xuất phát chuẩn bị thi đấu nội dung đua truyền thống.

Làn bơi số 1:

1. Đông Hải Cẩm Thanh (Hội An)

2. Đại Lộc

3. An Phú (Tam Kỳ)

4. Nam Phước (Duy Xuyên)

5. Cà Tang (Quế Sơn)

6. Thanh Hà (Hội An)

7. Núi Thành

8. Điện Bàn Làn bơi số 2:

9. Bình Triều (Thăng Bình)

10. Quế Phú (Quế Sơn)

11. Duy Vinh (Duy Xuyên)

12. CLB thanh niên Cẩm Nam (Hội An)

13. Duy Tân (Duy Xuyên)

14. Hiệp Đức

15. Điện An (Điện Bàn).

VĐV thuyền đua Đại Lộc làm mát cơ thể dưới nước.

[VIDEO] - Người dân dùng ống nhòm theo dõi cuộc đua:

Kết quả giải truyền thống nữ 6km: Tam Tiến (Núi Thành) về nhất; HTX ghe bơi Sông Hoài (Hội An) về nhì; Đại Lộc về ba.

Lúc 9h04: Kết thúc nội dung đua truyền thống nữ.

Chị Lê Hằng - VĐV đội thuyền đua nữ Tam Tiến (Núi Thành) cho biết: "Chúng tôi rất vui mừng, hạnh phúc khi đội về đích nội dung giải truyền thống nữ. Đội đã nỗ lực hết sức để đạt được thành tích này. Năm nay, công tác vận động VĐV tham gia khó khăn hơn. Mong thế hệ trẻ sẽ tích cực tham gia giải, vừa vận động sức khỏe vừa gìn giữ, phát triển bộ môn đua thuyền này".

Nhiều người dân lớn tuổi không quản ngại nắng nóng đến cổ vũ cho các thuyền đua.

Thuyền đua Tam Tiến (Núi Thành) vừa chạm đích đầu tiên ở giải truyền thống nữ.

Cùng với hàng nghìn cổ động viên tại hiện trường thì đông đảo cổ động viên khác cũng đang xem tường thuật giải trên kênh YouTube của Báo và Đài PT-TH Quảng Nam và dành sự cổ vũ nhiệt tình cho đội đua Tam Tiến. Nhiều bình luận hài hước như: “Đội Tam Tiến chạy ca nô”, “Tam Tiến nhai sâm Ngọc Linh, mạnh khiếp quá”, “Nữ Tam Tiến 2-3 giờ sáng đi cá, chiều về đi đua, quá khỏe quá đẳng cấp”… và không quên chúc đội thuyền nữ Tam Tiến về nhất nội dung nữ.

Ban tổ chức kiểm tra từng VĐV tham dự giải truyền thống nam - nội dung kịch tính nhất của giải.

[VIDEO] - Đội thuyền đua nữ Tam Tiến (Núi Thành) liên tục dẫn đầu:

Chỉ còn vòng đua cuối cùng là các thuyền đua nữ về đích. Thuyền đua nữ Tam Tiến vẫn đang độc chiếm vị trí dẫn đầu, các VĐV thuyền đua này đang duy trì nhịp chèo tốt.

Được biết, địa phương Tam Tiến cũng vừa thành lập CLB đua ghe, tuyển chọn các VĐV có thể lực để tham gia thi đấu trong và ngoài tỉnh.

Khoảnh khắc tranh nhau từng mét nước của 2 đội đến từ Hội An là Đông Hải Cẩm Thanh và HTX ghe Sông Hoài.

Người hâm mộ đứng trên cầu Cẩm Kim cổ vũ các đội đua.

Lúc 8h35: Các đội đua vẫn đang cạnh tranh quyết liệt, nhất là 2 đội của Hội An là Đông Hải Cẩm Thanh và HTX ghe Sông Hoài. Dẫn đầu vẫn đang là thuyền đua Tam Tiến.

[VIDEO] - Khoảnh khắc thuyền nữ Tam Tiến (Núi Thành) qua tiêu giành vị trí dẫn đầu:

Không khí từ phía bờ vẫn chưa bớt "nóng". Người dân vẫn đang đội nắng cổ vũ rất nhiệt tình cho các đội đua.

Qua 2 trong số 4 vòng đua, đội nữ Tam Tiến (Núi Thành) vẫn đang dẫn đầu, tạo được khoảng cách khá xa so với các đội còn lại.

[VIDEO] - Các thuyền đua lần lượt qua tiêu:

Khoảnh khắc đội đua nữ Tam Tiến (Núi Thành) qua tiêu đầu tiên, cũng là thuyền bứt phá đi đầu ngay sau khi xuất phát vài phút.

Lúc 8h22: Dù thời tiết nắng nóng nhưng các đội thuyền đua nữ vẫn đang nỗ lực bứt tốc, cạnh tranh quyết liệt. Dẫn đầu là đội Tam Tiến (Núi Thành), bám sát phía sau là thuyền Đông Hải Cẩm Thanh (Hội An) và thuyền đua HTX ghe Sông Hoài (Hội An).

Ông Nguyễn Thanh Hồng - Giám đốc Sở VH-TT&DL trao giải Nhất, Nhì, Ba giải hoà bình nam cho các đội đua.

Lúc 8h17: Ban tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba giải hòa bình nam:

Giải nhất: Đông Hải Cẩm Thanh (Hội An)

Giải Nhì: Tam Tiến (Núi Thành)

Giải Ba: Điện An (Điện Bàn).

Khán giả từ hai bờ sông theo dõi cuộc đua.

Bám đuổi quyết liệt trên từng mét nước.

Phóng viên Thanh Nhất ghi hình trực tiếp tại giải đua thuyền.

Các thuyền đua nữ cạnh tranh quyết liệt.

Lúc 8h15: Các đội thuyền đua nữ xuất phát.

Thứ tự xuất phát giải truyền thống nữ 4 vòng đôi với cự ly 6km:

1. Hiệp Đức

2. Đông Hải Cẩm Thanh (Hội An)

3. HTX ghe đua Sông Hoài (Hội An)

4. Đại Lộc

5. Tam Tiến (Núi Thành).

Các thuyền đua nữ đang vào vị trí xuất phát.

Một cổ động viên nữ đến từ xã Tam Tiến (Núi Thành) cho biết, từ 3 giờ sáng nay đã bắt đầu di chuyển ra Hội An cổ vũ cho các đội thuyền đua quê hương. Cổ động viên này cho rằng, đội Tam Tiến về nhì nội dung hòa bình nam đã là niềm vinh dự và hy vọng các đội thuyền nam - nữ của địa phương tiếp tục giành thành tích cao ở 2 nội dung đua chính thức.

Lúc 8h00: Các đội đua nữ di chuyển về địa điểm xuất phát theo vị trí đã bốc thăm.

Đội đua nữ Tam Tiến (Núi Thành) vào vị trí xuất phát.

Lúc 7h52: Ban tổ chức làm thủ tục kiểm tra VĐV nữ các đội đua trước khi xuống thuyền. Yêu cầu bắt buộc là VĐV phải mặc áo phao khi tham gia thi đấu.

Động viên các VĐV nữ trước giờ bước vào cuộc đua giải chính thức.

Bà Phan Thị Thanh Truyền - Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng Kingtek cho biết: "Đây là lần thứ hai tôi đồng hành tài trợ cho Giải đua thuyền truyền thống PT-TH Quảng Nam. Với tôi, đua thuyền không chỉ là một môn thể thao truyền thống, mà còn gắn liền với ký ức sâu đậm về người ba thân yêu - người đã từng tham gia và truyền cho tôi niềm đam mê với bộ môn này.

Được trở lại và đồng hành với giải đấu là cách tôi thể hiện mong muốn đóng góp cho quê hương. Tôi thật sự xúc động khi chứng kiến một chương trình được tổ chức hoành tráng, chuyên nghiệp và đậm đà bản sắc địa phương.

Trong cuộc đua này có đội đua Duy Tân (Duy Xuyên) là quê hương của tôi. Tôi sẽ thưởng nóng 50 triệu đồng nếu đội thuyền Duy Tân giành chức vô địch ở nội dung nam truyền thống. Đây là sự khích lệ để các em thêm quyết tâm, thi đấu hết mình, giữ vững tinh thần thể thao cao thượng và tình yêu với quê hương".

Theo ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TH&DL, Phó Trưởng ban tổ chức giải, đoạn sông Thu Bồn qua phường Thanh Hà, TP.Hội An là địa điểm lý tưởng để tổ chức giải đua thuyền. Năm nay số lượng VĐV đông, Ban tổ chức đưa ra quy định chặt chẽ về chuyên môn, kỹ thuật, áo phao... và các đội đua đều chấp hành tốt.

Phóng viên Báo và Đài PT-TH Quảng Nam phỏng vấn ông Tào Viết Hải - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL.

Lúc 7h47: Hoàn thành nội dung thi đấu giải hòa bình nam

Top 3 giải hòa bình nam gồm: Đông Hải Cẩm Thanh (Hội An) về nhất; Tam Tiến (Núi Thành) về nhì; Điện An (Điện Bàn) về ba.

7h43: Thuyền đua Đông Hải Cẩm Thanh (Hội An) về đích đầu tiên ở giải hòa bình nam.

Trên khu vực cầu Cẩm Kim hiện có rất đông người dân và du khách nước ngoài theo dõi, hò reo cổ vũ cho các thuyền đua. Đội Đông Hải Cẩm Thanh vẫn đang dẫn đầu, tạo khoảng cách khá xa so với các đội đua còn lại.

[VIDEO] - Đông đảo người dân theo dõi giải đua thuyền:

Các thuyền đua so nhau từng mét nước.

Phóng viên Xuân Lam đang tác nghiệp tại giải đua thuyền.

Top đầu hiện có Đông Hải Cẩm Thanh, Đại Lộc. Theo thông tin từ Ban tổ chức, nhà tài trợ King Tek sẽ thưởng nóng 20 triệu đồng dành cho đội đua Duy Tân (Duy Xuyên) nếu về nhất ở giải hòa bình.

Đông đảo khán giả theo dõi cuộc đua.

Các thuyền đua bám sát nhau trong chặng đầu tiên.

Các thuyền đua thi đấu giải hòa bình qua tiêu.

[VIDEO] - Nghẹt thở cảnh các thuyền đua qua tiêu:

Các đội thi đấu quyết liệt ngay khi xuất phát, băng nhanh về khu vực tiêu. Không khí giải hòa bình đang rất hấp dẫn, sôi động với những màn tranh tài kịch tính từ các đội đua.

Người dân thuê sà lan, ghe đứng trên sông cổ vũ cho các đội đua.

Khán giả hào hứng chờ theo dõi cuộc đua.

Các thuyền đua xuất phát giải hòa bình.

Lúc 7h17: Trọng tài phát lệnh xuất phát giải hòa bình nam.

Các thuyền đua phải vào vị trí đảm bằng nhau mới được lệnh xuất phát.

Để đảm bảo công bằng, tổ trọng tài yêu cầu các đội thuyền đua so đuôi thuyền bằng nhau và nắm dây xuất phát.

Vị trí xuất phát:

1. Bình Triều (Thăng Bình)

2. Duy Vinh (Duy Xuyên)

3. Quế Phú (Quế Sơn)

4. Duy Tân (Duy Xuyên)

5. An Phú (Tam Kỳ)

6. Điện An (Điện Bàn)

7. CLB thanh niên Cẩm Nam (Hội An)

8. Hiệp Đức

9. Núi Thành

10. Điện Bàn

11. Đông Hải Cẩm Thanh (Hội An)

12. Thanh Hà (Hội An)

13. Nam Phước (Duy Xuyên)

14. Đại Lộc

15. Cà Tang (Quế Sơn).

Ban tổ chức đang rà soát, yêu cầu tất cả VĐV chấp hành quy định mặc áo phao khi thi đấu.

Giải năm nay quy định chặt chẽ, tất cả VĐV đều phải mặc áo phao để đảm bảo an toàn.

Người hâm mộ tập trung rất đông ở khu vực các thuyền đua chuẩn bị xuất phát.

Các thuyền đua tranh giải hòa bình chuẩn bị xuất phát qua góc nhìn từ flycam.

Giải đua thuyền năm nay có 15 đội thuyền đua nam gồm: Điện Bàn, Điện An (Điện Bàn); Cà Tang, Quế Phú (Quế Sơn); Duy Vinh, Nam Phước, Duy Tân (Duy Xuyên); Núi Thành; Bình Triều (Thăng Bình); Đại Lộc; Hiệp Đức; An Phú (Tam Kỳ); CLB thanh niên Cẩm Nam, Đông Hải Cẩm Thanh, Thanh Hà (Hội An).

Lúc 7h05: Các đội vào vị trí tập kết thi đấu nội dung đầu tiên: giải hòa bình nam 3 vòng đôi, cự ly 4,5km.

Ông Mai Văn Tư - Tổng Biên tập Báo và Đài PT-TH Quảng Nam tặng cờ cho các nhà tài trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cùng các đại biểu tặng hoa và cờ lưu niệm cho các đội đua.

Trọng tài phát biểu tuyên thệ. VĐV phát biểu tuyên thệ.

Bà Phan Thị Thanh Truyền - Tổng Giám đốc Công ty CP Năng lượng King Tek - đại diện các nhà tài trợ phát biểu.

"Giải đua thuyền truyền thống không chỉ là giải thi đấu thể thao mà còn là nét đẹp văn hóa đặc trưng luôn thu hút được sự quan tâm của đông đảo người dân.

Việc tổ chức giải đua thuyền nhằm bảo tồn và phát huy môn đua thuyền truyền thống, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa - thể thao của nhân dân; qua đó động viên mọi người hăng hái tập luyện thể dục - thể thao, tăng cường sức khỏe phục vụ lao động sản xuất và phòng chống thiên tai, lũ lụt.

Để giải đua thuyền được tổ chức thành công, Ban tổ chức đề nghị VĐV các thuyền đua thi đấu sôi nổi, nhiệt tình phục vụ khán giả. Lực lượng trọng tài thực hiện nhiệm vụ với tinh thần khách quan, trung thực, đoàn kết và cao thượng nhằm góp phần cho sự thành công của giải" - ông Trần Đình Ánh phát biểu.

Ông Trần Đình Ánh - Phó Tổng Biên tập Báo và Đài PT-TH tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu.

Lúc 6h40: Ông Trần Đình Ánh - Phó Tổng Biên tập Báo và Đài PT-TH Quảng Nam, Trưởng ban tổ chức giải phát biểu khai mạc.

Lực lượng trọng tài điều hành giải đua.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa Đại tham gia đảm bảo an ninh trên đường đua.

Để chuẩn bị cho giải đấu, các VĐV đã có hàng tháng trời tập luyện chăm chỉ và tích cực. Nhiều VĐV chia sẻ lần góp mặt này có ý nghĩa trong bối cảnh đang tổ chức sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính.

"Chúng tôi sẽ cố gắng hết mình trong lần tham dự giải đấu lần này. Đây là giải đấu giàu truyền thống thu hút rất nhiều đơn vị tham gia" - VĐV này chia sẻ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng và đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Lúc 6h36: Khai mạc Giải đua thuyền truyền thống PT-TH tỉnh Quảng Nam lần thứ 28 năm 2025.

Chương trình khai mạc vừa chính thức mở màn bằng các tiết mục văn nghệ. Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Huỳnh Thị Thùy Dung - Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và nhà tài trợ.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng cùng đại diện các sở, ngành tham dự lễ khai mạc.

Lúc 6h20: Lễ khai mạc Giải đua thuyền truyền thống PT-TH tỉnh Quảng Nam lần thứ 28 năm 2025 bắt đầu với chương trình văn nghệ do Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An thực hiện.

Chương trình văn nghệ chào mừng giải.

[VIDEO] - Ông Hồ Đình Thị - Phó Trưởng đoàn đội đua Duy Tân (Duy Xuyên):

Đoạn sông Thu Bồn nơi diễn ra giải đua thuyền.

Lúc 5h30: Ê-kíp tường thuật trực tiếp giải đua thuyền đã sẵn sàng.

Các đội đua đang thăm dò tiêu trước “giờ G”. Đội đua CLB thanh niên Cẩm Nam (TP.Hội An) đưa VĐV đến bằng thuyền lớn. Từ sáng tinh mơ các thuyền đua đã có mặt, luyện tập trước khi vào thi đấu chính thức.

Các đội bốc thăm chọn vị trí xuất phát.

Lực lượng cảnh sát cứu hộ cứu nạn sẽ túc trực trên đường đua, đảm bảo an toàn cho các VĐV.

VĐV phải mang áo phao mới được thi đấu.