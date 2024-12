An ninh trật tự Bộ Công an phát động cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán (QNO) - Từ ngày 15/12/2024 đến 14/2/2025, Bộ Công an triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên toàn quốc.

Dự kiến sáng mai 15/12, Công an Quảng Nam ra quân hưởng ứng đợt cao điểm. Ảnh minh họa: T.C

Đợt cao điểm nhằm giữ vững an ninh, ổn định xã hội, bảo vệ tuyệt đối an toàn Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025) và các sự kiện lớn, chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.

Trong đợt cao điểm, các lực lượng công an sẽ tập trung triển khai các biện pháp phòng ngừa và đấu tranh mạnh mẽ với tội phạm có tổ chức, tín dụng đen, sử dụng vũ khí, tội phạm đường phố, lừa đảo qua không gian mạng, cướp giật, trộm cắp và các loại tội phạm khác thường gia tăng dịp tết.

Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương đấu tranh với tội phạm ma túy, kinh tế, tham nhũng, triệt phá các đường dây ma túy lớn xuyên quốc gia, các tụ điểm mua bán, sử dụng ma túy. Đồng thời tăng cường kiểm soát buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm môi trường, nhất là các mặt hàng thiết yếu dịp tết.

Đối với nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông, Bộ Công an chỉ đạo xử lý nghiêm các vi phạm như nồng độ cồn, ma túy, chở quá tải, đua xe trái phép; đồng thời triển khai các phương án phòng ngừa ùn tắc giao thông và tai nạn.

Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và chuẩn bị lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời các sự cố cháy nổ, đặc biệt trong dịp lễ hội đầu xuân. Quản lý chặt chẽ vũ khí, vật liệu nổ, pháo nổ, đẩy mạnh thu hồi, ngăn chặn vi phạm liên quan, đảm bảo an toàn trong cộng đồng.

Ngoài ra, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân, khuyến khích người dân nâng cao cảnh giác, tham gia tố giác tội phạm, cảm hóa và giáo dục người vi phạm tại cộng đồng.

Bộ Công an yêu cầu lãnh đạo công an các cấp trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra thực hiện; kịp thời điều tra và xử lý nghiêm các vụ án nghiêm trọng. Động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, góp phần đảm bảo bình yên cho người dân trong dịp tết và các hoạt động đầu năm 2025.