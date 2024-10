Quốc phòng - An ninh Bế giảng lớp bồi dưỡng cán bộ Công an xã, thị trấn năm 2024 (QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam vừa tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng cho 161 cán bộ Công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Lớp bồi dưỡng có sự tham gia của 161 học viên là cán bộ Công an xã, thị trấn. Ảnh: Q.H

Sau 11 ngày học tập, 161 học viên là cán bộ Công an xã, thị trấn đã lĩnh hội, nghiên cứu 20 chuyên đề với các nội dung liên quan về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Công an xã; công tác vận động quần chúng và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Học viên được cung cấp kiến thức về các quy định và tổ chức thực hiện các công tác nghiệp vụ cơ bản; chế độ thông tin, báo cáo và công tác bảo vệ bí mật Nhà nước; công tác bảo đảm an ninh nông thôn, dân tộc, tôn giáo.

Ngoài ra, lớp học chú trọng cung cấp kiến thức về công tác nắm tình hình, tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh tin báo, tố giác tội phạm; công tác giải quyết các vụ việc gây mất an ninh, trật tự và mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; công tác xử lý vi phạm hành chính, phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông; công tác quản lý cư trú người nước ngoài tại Việt Nam.

Qua đó, giúp cho các học viên trang bị thêm các kiến thức pháp luật, nắm vững nghiệp vụ chuyên môn để thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở.

Kết thúc lớp học, 100% học viên được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng.