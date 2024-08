Xã hội Nhân dân xã Điện Thọ góp ý xây dựng cán bộ, công chức, công an xã Hôm qua 13/8, Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Điện Thọ tổ chức diễn đàn “Nhân dân góp ý cán bộ, công chức và công an xã Điện Thọ”.

Đông đảo người dân xã Điện Thọ tham gia diễn đàn. Ảnh: V.LỘC

Tham gia diễn đàn, ông Trương Thâm ở thôn Châu Thủy góp ý, cán bộ công chức, công an xã cần phải thường xuyên gặp dân, giúp dân, tạo điều kiện cho dân, nhất là trong một số vấn đề liên quan đến giấy tờ.

Đừng như thời gian qua nếu có việc gì thì xã triển khai về thôn, trường hợp dân không hiểu thì lên xã hỏi, tuy nhiên một vài cán bộ thiếu nhiệt tình khiến dân ngại đến.

“Cán bộ phải nên gần dân, xem người dân như người thân của mình chứ đừng để dân mất lòng tin” - ông Thâm nói.

Tại diễn đàn, Ban tổ chức đã nhận được 6 ý kiến góp ý trực tiếp cùng 200 phiếu thu thập ý kiến từ trước. Phần lớn ý kiến đánh giá tốt cán bộ công chức xã, đặc biệt là vai trò của lực lượng công an xã về tình hình an ninh trật tự được đảm bảo, thái độ tận tụy, nhiệt tình, trách nhiệm, tác phong chuyên nghiệp trong công việc, giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, không gây phiền hà cho dân…

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cũng thẳng thắn góp ý những hạn chế đối với lực lượng công an xã. Đó là thái độ tiếp dân đôi lúc chưa phù hợp, hướng dẫn người dân làm hồ sơ chưa rõ ràng khi thực hiện thủ tục hành chính công, còn cứng nhắc trong công việc…

Thượng tá Phạm Viết Ánh - Phó trưởng Công an thị xã Điện Bàn cho biết, những quy định về tiếp công dân đã được ban hành, quy định rõ ràng.

Sắp tới, Công an thị xã, công an xã sẽ rà soát chấn chỉnh những hành vi, thái độ không đúng đắn, chuẩn mực của cán bộ công an trong quá trình giải quyết kiến nghị, tiếp công dân…

Theo đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn, thời gian qua đội ngũ cán bộ công chức địa chính - xây dựng, tư pháp - hộ tịch và công an xã đã có những đóng góp tích cực góp phần triển khai thực hiện tốt các chương trình kế hoạch của địa phương.

Đồng thời thực hiện tốt việc tiếp công dân và giải quyết các thủ tục hành chính cho các tổ chức, cá nhân theo quy định trên các lĩnh vực; giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.

Song bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những hạn chế, đó là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở khu dân cư chưa thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Kết quả giải quyết công việc ở một số lĩnh vực còn chậm, công tác cải cách hành chính tuy triển khai quyết liệt nhưng vẫn còn tồn tại khiến người dân chưa hài lòng.

Vì vậy, việc tổ chức diễn đàn nhân dân góp ý lần này hết sức thiết thực, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong đóng góp ý kiến về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, tác phong lề lối làm việc, thái độ ứng xử, phục vụ nhân dân; tinh thần trách nhiệm, năng lực thực thi nhiệm vụ trong giải quyết thủ tục hành chính và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Qua đó, mong muốn đội ngũ cán bộ công chức và công an xã tiếp thu ý kiến góp ý của nhân dân để khắc phục hạn chế, xây dựng tinh thần phục vụ nhân dân, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.