Bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác điều tra, xử lý tội phạm cho lực lượng Công an xã (QNO) - Hơn 500 cán bộ chiến sĩ công an xã trên toàn tỉnh được tập huấn trực tuyến nhiều nội dung liên quan công tác nghiệp vụ của lực lượng này.

Các đại biểu dự tập huấn tại điểm cầu chính. Ảnh: Q.H

Ngày 16/7, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác điều tra, xử lý tội phạm ít nghiêm trọng, nghiêm trọng và quy trình tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố cho lực lượng công an cấp xã năm 2024. Lớp tập huấn được tổ chức bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu Công an tỉnh đến điểm cầu công an các địa phương.

Hơn 500 cán bộ, chiến sĩ công an cấp xã được nghe báo cáo viên Công an tỉnh truyền đạt 2 chuyên đề với các nội dung liên quan đến đặc điểm, nhiệm vụ, yêu cầu, trình tự tổ chức tiếp nhận, giải quyết tố giác, phân loại tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố của công an cấp xã; quy trình thụ lý điều tra vụ án hình sự, điều tra vụ án ít nghiêm trọng, nghiêm trọng đối với công an cấp xã. Đồng thời, cung cấp thông tin nghiệp vụ về việc tổng hợp, phân tích, đánh giá tài liệu, chứng cứ đã thu thập để ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố…

Lớp tập huấn là hoạt động quan trọng để từng bước củng cố, kiện toàn lực lượng điều tra viên được bố trí ở công an cấp xã, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, đấu tranh và điều tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật tại địa bàn cơ sở.