Quy hoạch - Đầu tư Núi Thành quyết định đầu tư hơn 17 tỷ đồng xây dựng 3 trụ sở Công an xã (QNO) - Chiều ngày 27/9, HĐND huyện Núi Thành tổ chức kỳ họp lần thứ 17 (khóa XII) thông qua các quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn huyện giai đoạn 2024 - 2026.

Lực lượng Công an ra quân trấn áp tội phạm Ảnh: V.P

Trong đó, thống nhất chủ trương đầu tư dự án trụ sở Công an xã Tam Nghĩa với dự toán tổng kinh phí đầu tư hơn 5,4 tỷ đồng (ngân sách tỉnh: 2,6 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 2,7 tỷ đồng); dự án trụ sở Công an xã Tam Quang với dự toán tổng kinh phí đầu tư 5,9 tỷ đồng (ngân sách tỉnh: 3,1 tỷ đồng, ngân sách huyện: 2,7 tỷ đồng), thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2026; dự án trụ sở Công an xã Tam Mỹ Tây với dự toán tổng kinh phí đầu tư hơn 6 tỷ đồng (ngân sách tỉnh: 2,1 tỷ đồng, ngân sách huyện: 2,8 tỷ đồng), thực hiện trong giai đoạn 2024 - 2025.

HĐND huyện Núi Thành cũng thông qua chủ trương đầu tư dự án Hệ thống thu gom nước mưa, thoát nước phía sau khu dân cư Tiên Xuân (xã Tam Anh Nam) với kinh phí 3,7 tỷ đồng từ ngân sách huyện.

Tại kỳ họp lần thứ 17, HĐND huyện Núi Thành cũng đã thống nhất bổ sung một số dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2024 và danh mục dự án thực hiện công tác lập, trình thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, trong đó có bổ sung danh mục, tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2024 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.