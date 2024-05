Quốc phòng - An ninh Bộ Quốc phòng thanh tra an toàn vệ sinh lao động tại Vùng Cảnh sát biển 2 (QNO) - Đoàn thanh tra an toàn vệ sinh lao động của Bộ Quốc phòng vừa có đợt thanh tra về an toàn vệ sinh lao động tại Vùng Cảnh sát biển 2.

Đoàn thanh tra Bộ Quốc phòng kết luận thanh tra tại Vùng Cảnh sát biển 2. Ảnh: N.T

Đoàn thanh tra do Đại tá Phạm Văn Truyền - Trưởng phòng An toàn bảo hộ lao động quân đội (Bộ Tham mưu, Tổng cục Kỹ thuật) làm trưởng đoàn, thanh tra công tác an toàn vệ sinh lao động, kiểm tra thực hiện Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2024 tại Bộ Tư lệnh vùng.

Qua thanh kiểm tra, đoàn thanh tra đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tới công tác an toàn vệ sinh lao động. Trong đó, Bộ Tư lệnh vùng đã kịp thời kiện toàn Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp; nhiều năm qua đơn vị không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, không có người mắc bệnh nghề nghiệp. Đơn vị đã tổ chức huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động và huấn luyện phòng chống cháy nổ cho các đối tượng.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Tàu CSB 8002. Ảnh: N.T

Việc đăng ký, kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; đo kiểm tra và ghi chép kết quả đo hệ thống chống sét đối với kho đạn dược, kho xăng dầu theo quy định. Các đơn vị trực thuộc đã xây dựng các kế hoạch phòng chống cháy nổ được cấp có thẩm quyền phê duyệt, có văn bản hiệp đồng với các đơn vị trên địa bàn đóng quân và thường xuyên tổ chức luyện tập các phương án đã xây dựng...

Đoàn thanh tra cũng đã kiến nghị Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 kiện toàn mạng lưới an toàn, vệ sinh viên và ban hành quy chế hoạt động. Bổ sung hệ thống chống sét cảm ứng cho kho đạn; phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức đo quan trắc môi trường lao động, nhất là những nơi có nguy cơ mất an toàn cao.