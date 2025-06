Thể thao Bóng đá Quảng Nam và Đà Nẵng thoát hiểm? (QNO) - Mùa giải V-League 2024 - 2025 sẽ khép lại vào Chủ nhật (22/6). Cuộc đua trụ hạng giờ đây chỉ còn xoay quanh 3 cái tên, gồm hai đội bóng xứ Quảng là Quảng Nam và SHB Đà Nẵng cùng Quy Nhơn Bình Định.

Quảng Nam chỉ cần 1 điểm sẽ đạt mục tiêu trụ hạng. Ảnh: TƯỜNG VY

Quảng Nam về đích an toàn?

Cục diện 3 đội bóng đang rất khác nhau. Quảng Nam (25 điểm) nắm lợi thế lớn nhất trong mục tiêu trụ hạng trực tiếp, hoặc tình huống xấu nhất là phải nhận tấm vé play off. SHB Đà Nẵng (22 điểm) có thể trụ hạng sớm, hoặc phải đá play off hoặc cũng có thể rớt hạng. Trong khi đó, Quy Nhơn Bình Định yếu thế nhất khi chỉ còn con đường duy nhất là phải chiến thắng để hy vọng tranh vé play off với SHB Đà Nẵng.

Không thể có điểm trong trận đón tiếp Thép Xanh Nam Định ở vòng đấu áp chót cuối tuần qua, Quảng Nam giờ đặt mục tiêu chỉ cần 1 điểm trong chuyến làm khách của Hoàng Anh Gia Lai là chắc chắn trụ hạng. Xét về lý thuyết và thực tế, đây là điều không khó, nhất là trong tình cảnh đội bóng phố núi đã hết động lực thi đấu.

Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Văn Sỹ Sơn phải hết sức cẩn trọng. Ở trận đấu trên sân Vinh cuối tuần qua, dù đã hoàn thành mục tiêu trụ hạng song Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ dẫn trước 2 bàn trước đội chủ nhà. Rất may là các cầu thủ Sông Lam Nghệ An biết cách ghi bàn để lội ngược dòng, qua đó hoàn thành nhiệm vụ trụ hạng sớm.

SHB Đà Nẵng có cú nước rút ngoạn mục để thoát khỏi vị trí chót bảng và có nhiều lợi thế tránh được suất rớt hạng trực tiếp. Ảnh: TƯỜNG VY

Những “kịch bản” khó lường

Nhưng trong tình thế xấu nhất, nếu Quảng Nam thất bại còn SHB Đà Nẵng giành trọn 3 điểm. Lúc đó, dù cùng có 25 điểm nhưng do kém hiệu số với người anh em, nên đội bóng xứ Quảng mới là đội xếp sau và phải đi play off với đội xếp thứ nhì giải hạng nhất.

Cách tính hiệu số giữa hai đội Quảng Nam và SHB Đà Nẵng khá thú vị. Ở lượt đi, Quảng Nam giành chiến thắng 3-2 tại sân Hòa Xuân nhưng được xem là sân nhà. Trong khi đó, ở lượt về thi đấu trên sân Tam Kỳ lúc này là sân nhà của SHB Đà Nẵng, HLV Lê Đức Tuấn cùng các học trò vượt qua Quảng Nam với tỷ số 1-0. Hòa nhau về tỷ số bàn thắng - bại nhưng lại ghi được 2 bàn trên sân khách (sân Hòa Xuân) nên theo điều lệ giải, đội bóng sông Hàn xếp trên.

SHB Đà Nẵng đang ở vị trí khi xếp áp chót. Đội sẽ có vé trụ hạng trực tiếp với đủ 2 điều kiện, phải giành chiến thắng Sông Lam Nghệ An và chờ Quảng Nam bất ngờ sảy chân trên sân Hoàng Anh Gia Lai. Có 3 điểm tại Tam Kỳ trước đội bóng thành Vinh hết mục tiêu có thể rất dễ dàng, song hy vọng “người anh em” Quảng Nam gục ngã là rất khó. Nhưng nếu nhận tấm vé play off, cơ hội ở lại V-League của đội bóng sông Hàn rất lớn.

Quy Nhơn Bình Định gần như hết cửa trụ lại V-League.Ảnh: TƯỜNG VY

Ngược lại, Quy Nhơn Bình Định sau thất bại ở vòng 25 đã rơi vào tình cảnh cực khó. Kém SHB Đà Nẵng 1 điểm và thua cả chỉ số đối đầu, thầy trò HLV Trần Minh Chiến lại phải chạm trán với Hà Nội ở vòng cuối cùng.

Về mặt lực lượng và phong độ, đội bóng đất võ kém xa đại diện thủ đô. Tinh thần các cầu thủ cũng đang xuống đến mức thấp nhất khi viễn cảnh rớt hạng không xa. Ngay cả nếu thi đấu hết mình, vẫn không có cửa cho Quy Nhơn Bình Định kiếm điểm trước Hà Nội. Đó là chưa kể, không loại trừ khả năng á quân V-League sẽ nhận “mật lệnh” phải giành chiến thắng để “cứu” đồng đội.

Nhìn chung với cục diện trước vòng đấu cuối cùng, V-League 2024 - 2025 khép lại với một kịch bản: Quảng Nam hoàn thành mục tiêu trụ hạng chính thức, SHB Đà Nẵng nhận vé vớt, còn Quy Nhơn Bình Định trở lại giải hạng nhất mùa sau.