Bạn cần biết BST Renew Collection: Bứt phá giới hạn, tỏa sáng nơi công sở (PR) - BST RENEW COLLECTION được Gạo House cho ra mắt gần đây là item cực Hot trong xu hướng thời trang công sở. Cùng tìm hiểu thêm về thiết kế độc đáo của mẫu đồng phục này qua bài viết sau!

1. Áo polo đồng phục công ty màu trắng phối sườn đỏ nổi bật

Không còn quá cứng nhắc hay rập khuôn như những bộ trang phục công sở thế hệ cũ gồm quầy tây, sơ mi trắng,... Môi trường công sở hiện nay càng thêm cởi mở, linh hoạt với vô vàn style biến hóa khác nhau. Nổi bật nhất là mẫu áo polo đồng phục công ty màu trắng, phối sườn đỏ nổi bật trong BST RENEW COLLECTION.

Item được kết hợp hài hòa giữa hai phong cách business (trang phục công sở) và casual (trang phục thường ngày) mang đến sự thoải mái và cá tính riêng. Đặc biệt, trên nền đỏ phối trắng của áo được điểm nhấn thêm phần line xanh ở cổ và tay áo toát lên vẻ đẹp trẻ trung, hiện đại. Mẫu áo đồng phục này cũng được Gạo House chú trọng may bằng chất liệu vải thun cotton cao cấp, mang đến cảm giác thoải mái, dễ chịu cho người mặc.

2. Đồng phục doanh nghiệp màu đen phối cổ chữ V

Nếu bạn đang muốn cập nhập xu hướng thời trang 2024 thì chắc chắn không nên bỏ qua mẫu áo đồng phục doanh nghiệp màu đen phối cổ chữ V. Trên nền màu đen huyền bí, tone màu cam được tô điểm hài hòa ở phần cổ và thắt eo tạo sự mới lạ và vẻ đẹp thu hút mọi ánh nhìn. Không những vậy, thiết kế áo có phần ôm nhẹ vừa phải, kết hợp với phần cổ chữ V trẻ trung toát lên sự thanh lịch và chuyên nghiệp cho người mặc.

Ngoài ra, Gạo House cũng không quên điểm nhấn logo ngay giữa ngực áo và sau lưng nhằm gia tăng độ nhận diện cho thương hiệu doanh nghiệp. Nhờ sở hữu nhiều ưu điểm nổi bật, mẫu áo polo doanh nghiệp này tại Gạo House hứa hẹn sẽ trở thành “siêu phẩm” trong ngạch thời trang công sở.

Xem thêm : https://dongphucgiadinh.com/dong-phuc-cong-ty-dep

3. Đồng phục doanh nghiệp màu tím than phối cổ trụ V màu be thanh lịch

Khi nhắc đến thời trang công sở, điều đầu tiên mọi người hướng đến là sự tối giản và vẻ đẹp chuyên nghiệp. Nhằm đáp ứng sự cân bằng này, Gạo House đã cho ra mắt thiết kế áo đồng phục công ty màu tím than, phối cổ trụ V màu be độc đáo. Mẫu áo được kết hợp giữa 2 tone màu trung tính, cùng kiểu dáng ôm sát vừa phải mang đến tính ứng dụng cao, giúp người mặc dễ dàng biến hóa đa-zi-năng với nhiều phong cách khác nhau.

Ngoài ra, mẫu đồng phục doanh nghiệp này cũng được Gạo House lựa chọn may với chất liệu cao cấp, co giãn tốt, mềm mại, thấm hút mồ hôi hiệu quả, giúp người mặc luôn cảm thấy thoải mái trong suốt thời gian làm việc. Có thể thấy rằng, item sẽ là lựa chọn hoàn hảo, phá bỏ sự cứng ngắc mà vẫn giữ được vẻ đẹp thanh lịch, chỉn chu nơi công sở.

4. Áo polo công ty màu trắng phối sườn xanh navy độc đáo

Mới đây, để làm mới tủ đồ công sở cho dân văn phòng, Gạo House đã cho ra mắt thiết kế áo polo công ty màu trắng phối sườn xanh navy trong BST RENEW COLLECTION. Trên nền trắng chủ đạo, phần sườn và tay áo được phối màu xanh navy đẹp mắt. Bên cạnh đó, đường line xanh than ở phần cổ và tay áo cũng tạo nên vẻ đẹp trẻ trung, tinh tế cho người mặc.

Mẫu áo polo công ty này được Gạo House chú trọng may với form dáng suông vừa vặn, đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, chỉn chu để tạo nên vẻ đẹp thanh lịch. Với nét dịu dàng, nữ tính của phái đẹp thì item có thể được sơ vin với chân váy chữ A hoặc bút chì, thêm phần tôn dáng. Còn “bí kíp” cho nét gentle, mạnh mẽ của đấng mày râu sẽ được thể hiện khi diện với quần tây, giày âu sang trọng.

5. Đồng phục công ty màu trắng phối sườn xanh than trẻ trung

Thiết kế cuối cùng trong BST RENEW COLLECTION mà bạn nên đầu tư trong tủ đồ công sở là đồng phục công ty màu trắng phối sườn xanh than trẻ trung. Item được đánh giá cao ở phần phối màu trắng - xanh độc đáo. Mặc dù áo được kết hợp ở 2 gam màu trung tính nhưng không hề khiến phong cách thời trang công sở trở nên nhạt nhòa. Trái lại, kiểu áo này mang đến nét thanh lịch, tinh tế và vô cùng dễ ứng dụng với nhiều phong cách thời trang khác nhau.

Đặc biệt, mẫu áo công ty này được Gạo House chọn may với chất liệu vải cao cấp, luôn giữ độ thoải mái, dễ chịu cho người mặc. Ngoài ra, ngay trên nền áo, Gạo House đã sử dụng công nghệ in hiện đại, in logo sắc nét bên ngực áo để gia tăng X2 độ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp.

6. Đồng phục Gạo House - Xưởng may áo đồng phục doanh nghiệp uy tín - giá tốt

BST RENEW COLLECTION đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của mọi người ngay từ khi Gạo House cho ra mắt. Mỗi version trong BST mang đến nét đẹp riêng, được đầu tư tỉ mỉ qua màu sắc, thiết kế vô cùng độc đáo. Ngoài ra, Gạo House còn đưa ra nhiều ưu đãi, chính sách hấp dẫn cho khách hàng khi chọn may đồng phục doanh nghiệp như:

- Chiết khấu % cao cho những đơn hàng có số lượng lớn;

- Miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mọi đơn hàng;

- Miễn phí đổi trả 1-1 cho sản phẩm phát sinh lỗi từ nhà sản xuất;

- Nhận may đo, thiết kế đồng phục Miễn Phí theo yêu cầu;

- Nhiều phần quà đi kèm theo các dịp.

Hãy cùng Gạo House khẳng định phong cách thương hiệu trong BST RENEW COLLECTION trên đây. Chắc chắn rằng, các mẫu áo đồng phục trong BST sẽ tạo nên một “làn sóng mới” trong ngành thời trang công sở. Đừng ngại ngần chọn ngay một thiết kế cho doanh nghiệp của mình nhé!

Website : https://dongphucgiadinh.com/

Hotline : 0886 644 444