Kinh tế Các ngân hàng ở Quảng Nam huy động vốn hơn 92 nghìn tỷ đồng (QNO) - Ông Phạm Trọng - Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Nam cho biết, đến cuối tháng 7, nguồn vốn huy động trên địa bàn đạt 92.063 tỷ đồng (tăng 7,91% so với đầu năm).

Người dân ưu tiên lựa chọn kênh gửi tiết kiệm ngân hàng. Ảnh: Q.VIỆT

Theo ông Phạm Trọng, mặc dù lãi suất huy động tiền gửi thấp hơn so với mọi năm nhưng người dân vẫn tin tưởng lựa chọn ngân hàng làm kênh lưu giữ nguồn tiền nhàn rỗi.

Theo đó, vốn huy động bằng nội tệ ước đạt 90.438 tỷ đồng (chiếm gần 98,23% tổng nguồn vốn huy động, tăng 7,58% so với đầu năm). Huy động bằng ngoại tệ quy đổi tiền Việt Nam tăng 11,24% so với đầu tháng, tăng 30,14% so với đầu năm.

Huy động không kỳ hạn và có kỳ hạn đến 12 tháng đạt 64.045 tỷ đồng (tăng 1,66% so với đầu tháng, tăng 8,05% so với đầu năm, chiếm tỷ trọng 69,57% trong tổng huy động). Tỷ trọng nguồn vốn có kỳ hạn trên 12 tháng chiếm tỷ trọng 30,43%, tăng 2,78% so với đầu tháng, tăng 7,57% so với đầu năm.

Tiền gửi tiết kiệm dân cư đạt 68.200 tỷ đồng (chiếm 74,08% trong tổng nguồn vốn, tăng 1,4% so với đầu tháng, tăng 7,29% so với đầu năm).

Tiền gửi thanh toán đạt 23.063 tỷ đồng (chiếm 25,05% trong tổng nguồn vốn, tăng 3,6% so với đầu tháng, tăng 9,53% so với đầu năm.

Tiền gửi kỳ phiếu, trái phiếu đạt 800 tỷ đồng (chiếm 0,87% tổng nguồn, tăng 7,9% so với đầu tháng, tăng 15,28% so với đầu năm).