Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư

Tổ công tác Đề án 06 tỉnh cho biết, trong tháng 10/2023 Quảng Nam đã hoàn thành kết nối với kho dữ liệu cá nhân/tổ chức trên Cổng dịch vụ công quốc gia quốc gia, cho phép đồng bộ kho số hóa dữ liệu kết quả thủ tục hành chính từ Cổng dịch vụ công tỉnh với Cổng dịch vụ công quốc gia để chia sẻ, tái sử dụng dữ liệu.

Đáng chú ý, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh đã được các đơn vị thuộc Bộ Công an kiểm tra, đánh giá đáp ứng các tiêu chí về an toàn, an ninh mạng và được Cục C06 Bộ Công an cấp tài khoản cho phép kết nối chính thức với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đây là điều kiện quan trọng phục vụ cho việc tiếp nhận giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, số hóa hồ sơ, khai thác, sử dụng thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, hiệu quả giảm chi phí, thời gian.



Liên quan đến nhiệm vụ rà soát, chuẩn hóa, làm sạch và cập nhật dữ liệu trong lĩnh vực LĐ-TB&XH, đến nay cả 18 địa phương cấp huyện đã hoàn thành công tác rà soát, cập nhật chuẩn hóa dữ liệu đối tượng bảo trợ xã hội trên phần mềm “http://misposasoft.molisa.gov.vn” và tiến hành lập danh sách chi trả trợ cấp hàng tháng trực tiếp trên phần mềm.

Các địa phương cũng đã hoàn thành dữ liệu đối tượng tại các cơ sở trợ giúp xã hội; dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp. Về dữ liệu trẻ em, đã làm sạch đạt 84% trên tổng số trẻ em đã cập nhật trên phần mềm (trong đó các huyện Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Giang đã làm sạch 100%; các huyện, thị xã, thành phố còn lại đạt hơn 70%).

Riêng dữ liệu người có công với cách mạng, đến nay mới có 5 địa phương chuyển đầy đủ dữ liệu cho công an cấp xã cập nhật vào dữ liệu dân cư, gồm Thăng Bình, Hiệp Đức, Đại Lộc, Tiên Phước, Tây Giang.