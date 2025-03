Đời sống Cẩm An xây dựng đô thị văn minh Những năm qua, tại phường Cẩm An (TP.Hội An), cả hệ thống chính trị, cán bộ và nhân dân cùng chung sức xây dựng phường đô thị văn minh.

Cán bộ và nhân dân phường Cẩm An tham gia trồng và chăm sóc cây xanh tạo cảnh quan sạch, đẹp. Ảnh: PHAN SƠN

Tại phường Cẩm An, trong nhiều năm gần đây, khối phố Thịnh Mỹ liên tục dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước. Khối phố thường xuyên tổ chức các đợt ra quân dọn vệ sinh ở thiết chế văn hóa khối phố và những khu vực công cộng trên địa bàn; tổ chức trang trí trực quan các trục đường tại các tổ dân cư vào các ngày lễ, tết.

Hiện nay trên địa bàn khối phố cơ bản các tuyến đường giao thông chính và khu dân cư đã được thảm nhựa, cảnh quan môi trường thông thoáng và sạch, đẹp.

Ông Huỳnh Thanh Hồng - Trưởng khối phố Thịnh Mỹ cho biết: “Khối phố đã chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền trong các hộ dân về phân loại rác tại nguồn, thành lập tổ kiểm tra, hướng dẫn thu gom và phân loại rác, đến nay các hộ thực hiện cơ bản đảm bảo. Khối phố cũng đã vận động các hộ dân tham gia nhiều đợt ra quân dọn vệ sinh môi trường”.

Hạ tầng đô thị của phường Cẩm An được đầu tư tạo chuyển biến rõ nét về cảnh quan đô thị, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Ảnh: PHAN SƠN

Những năm qua, trên cơ sở nghị quyết của Đảng ủy, UBND phường Cẩm An đã tập trung xây dựng kế hoạch, cụ thể hóa thành các tiêu chí để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các ngành, các khối phố xây dựng các quy định và tổ chức thực hiện đồng bộ về xây dựng đô thị văn minh gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

Đặc biệt, từ năm 2021 đến nay, hạ tầng đô thị phường Cẩm An tiếp tục được nâng cấp, đầu tư xây dựng gồm 18 công trình, với tổng kinh phí hơn 35 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm An cho biết, bên cạnh nguồn lực của nhà nước còn có sự tham gia đầu tư của các doanh nghiệp và đóng góp của nhân dân phường Cẩm An.

Trong đó, có thể kể đến công trình nâng cấp sửa chữa và xây dựng hệ thống thoát nước tuyến đường Nguyễn Phan Vinh, công trình trồng cây xanh, làm vỉa hè, bồn hoa công viên ven sông khối Thịnh Mỹ và khối Tân Thành, hệ thống thoát nước khu vực bãi tắm An Bàng, các tiểu công viên tại tuyến đường Lạc Long Quân, cải tạo cảnh quan trụ sở UBND phường…

Ngoài ra, Mặt trận, các đoàn thể và tổ nhân dân đăng ký xây dựng 9 tuyến đường văn minh. Đáng phát huy là tuyến đường Trương Minh Hùng tại khối phố Thịnh Mỹ do Chi hội Cựu chiến binh khối phố quản lý và tuyến đường tổ 8 khối phố An Bàng do người dân trong tổ quản lý.

“Đến nay, có thể nói hạ tầng của phường Cẩm An ngày càng hoàn thiện và từng bước phát triển đồng bộ với các khu tái định cư được xây dựng khang trang, hệ thống giao thông khớp nối thông suốt. Qua đó góp phần xây dựng đô thị thông minh hiệu quả” - ông Công nói.