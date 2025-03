Chính trị

Gặp mặt Đội công tác K4 xã Cẩm An nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng Hội An

(QNO) - Ngày 22/3, phường Cửa Đại, phường Cẩm An và xã Tân Hiệp (TP.Hội An) phối hợp tổ chức gặp mặt truyền thống Đội công tác K4 xã Cẩm An nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Hội An (28/3/1975 - 28/3/2025).