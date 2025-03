Chính trị Hội An sôi nổi sự kiện chào mừng ngày quê hương giải phóng (QNO) - Trong những ngày qua, các tầng lớp nhân dân Hội An đã tổ chức sôi nổi nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm giải phóng quê hương (28/3), hướng về kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4.

Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 50 năm giải phóng Hội An diễn ra vào tối 27/3 tại Công viên Hội An. Ảnh: MỸ LỆ

Bên cạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị chuyên đề; Thành ủy - HĐND -UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các ngành và địa phương tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo, những người tham gia kháng chiến qua các thời kỳ. Thành phố cũng tổ chức thăm các địa phương có nhiều đóng góp cho Hội An trong kháng chiến.

Là người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ năm 16 tuổi, bà Trần Thị Dạn - Đội du kích K5, phường Cẩm Châu (TP.Hội An) chia sẻ: “Tôi rất tự hào và vinh dự là người con Hội An. Dịp gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng, tôi được gặp lại đồng đội đã từng tham gia kháng chiến cảm thấy rất vui. Tôi tin rằng, đây là dịp để đồng bào nhớ lại những năm tháng hào hùng của quê hương đất nước, ghi nhớ công ơn của những người đã hy sinh để giành được độc lập tự do ngày hôm nay”.





Tại Hội An, công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống được tổ chức thông qua các hoạt động: Hội trại “Tuổi trẻ Hội An tiếp bước truyền thống anh hùng”; thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố; chương trình “Tìm về những địa chỉ đỏ” và các hoạt động văn hóa - thể thao.

Hội trại "Tuổi trẻ Hội An tiếp bước truyền thống anh hùng". Ảnh: MỸ LỆ

Bà Nguyễn Thị Vân - Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận Thành ủy cho biết, thông qua chuỗi các hoạt động nhằm ghi ơn, tôn vinh những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh cách mạng, xây dựng quê hương, đồng thời giới thiệu thành tựu to lớn của Hội An, Quảng Nam sau 50 năm giải phóng.

Qua đó động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, hăng hái thi đua lao động sáng tạo, góp phần xây dựng Hội An ngày một phát triển.

Đoàn xe xích lô Hội An diễu hành mừng 50 năm Ngày giải phóng quê hương. Ảnh: MỸ LỆ

Sau 50 năm giải phóng, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Hội An không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương giành được nhiều thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững; văn hóa - xã hội có nhiều khởi sắc...

Năm 2024, tổng thu ngân sách của TP.Hội An đạt gần 1.800 tỷ đồng. Dấu ấn lớn nhất trong năm nay là tổng lượt khách du lịch đến thành phố đạt gần 5 triệu lượt, trong đó chiếm 70% là khách quốc tế.

Với những thành tích xuất sắc trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và xây dựng quê hương sau ngày giải phóng, cán bộ, quân và dân Hội An đã vinh dự nhận được nhiều danh hiệu cao quý như: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới, Đô thị cổ Hội An đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới, Cù Lao Chàm - Hội An được UNESCO đưa vào danh sách Khu dự trữ sinh quyển thế giới, Hội An gia nhập mạng lưới các thành phố sáng tạo toàn cầu.