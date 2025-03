Chính trị Diễu hành chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Hội An (QNO) - Sáng 27/3, TP.Hội An tổ chức diễu hành xe đạp, xích lô, xe điện chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Hội An (28/3/1975 - 28/3/2025).

Diễu hành bằng xe điện chào mừng kỷ niệm 50 giải phóng Hội An. Ảnh: PHAN SƠN

Cán bộ, nhân dân, lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên TP.Hội An cùng tham gia diễu hành qua các tuyến đường chính; qua đó tạo không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng 50 năm quê hương được giải phóng.

Kỷ niệm 50 giải phóng Hội An, thành phố tổ chức nhiều hoạt động nhằm ôn lại truyền thống anh hùng, ghi ơn và tôn vinh những đóng góp to lớn của các tầng lớp nhân dân Hội An trong đấu tranh cách mạng, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước. Đồng thời, giới thiệu những thành tựu to lớn mà Đảng bộ và nhân dân Hội An đạt được sau 50 năm giải phóng.

Qua đó, nâng cao lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm, động viên các tầng lớp nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên, hăng hái thi đua, lao động sáng tạo, góp phần xây dựng Hội An ngày một phát triển toàn diện, bền vững, đậm đà bản sắc.

Chương trình Lễ kỷ niệm 50 năm giải phóng Hội An sẽ diễn ra tại Công viên Hội An vào lúc 19h30 tối nay 27/3 với khoảng 2.000 đại biểu tham dự.