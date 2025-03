Chính trị Gắn biển công trình chào mừng 50 năm giải phóng TP.Hội An (QNO) - Sáng 27/3, thành phố Hội An tổ chức gắn biển công trình công viên Đại An (phường Cẩm Phô) chào mừng 50 năm giải phóng.

Lãnh đạo TP.Hội An thực hiện nghi thức kéo băng gắn biển công trình kỷ niệm 50 năm giải phóng thành phố Hội An cho công viên Đại An. Ảnh: QUỐC TUẤN

Công trình cổng chào thành phố (công viên Đại An) nằm ở điểm giao đường Lạc Long Quân và Nguyễn Phan Vinh. Trong 4 vị trí cổng chào được lựa chọn xây dựng, cổng chào tại điểm giao đường Lạc Long Quân và Nguyễn Phan Vinh được xác định là công trình mang tính biểu tượng về một thành phố kết nối với trục/chuỗi/vùng phát triển ven biển của miền Trung; đồng thời kết nối quá khứ - hiện tại - tương lai với hướng nhìn về biển.

Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 31/5/2024 với tổng mức đầu tư phê duyệt là 7,3 tỷ đồng. Theo đại diện lãnh đạo Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An, địa điểm xây dựng là vị trí thuở khai hoang mở đất lập làng/xã vào cuối thế kỷ 17 có tên gọi là làng/xã Đại An, tục danh là làng Sợi Mây. Tên gọi làng Đại An tồn tại mãi đến thế kỷ 19.

Lãnh đạo TP.Hội An kỳ vọng Công viên Đại An sẽ là điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc của địa phương. Ảnh: QUỐC TUẤN

Nhằm nhắc nhớ lại các tên gọi, địa danh xưa cũ của vùng đất Cẩm An trong quá khứ; kết nối giá trị lịch sử và văn hóa truyền thống địa phương gắn hơi thở phát triển của thời đại, công trình được thành phố Hội An thống nhất đặt tên gọi là “Công viên Đại An”.

Lãnh đạo TP.Hội An kỳ vọng Công viên Đại An sẽ là điểm nhấn về cảnh quan kiến trúc của địa phương; là điểm sinh hoạt vui chơi bổ ích của cộng đồng, đồng thời là điểm dừng chân thú vị của du khách trong nước và quốc tế trong hành trình đến với Hội An nói chung, Cẩm An nói riêng; góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội của địa phương trong thời gian đến.