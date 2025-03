Thanh thiếu niên

Khai mạc hội trại chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Hội An

(QNO) - Sáng 26/3, tại Công viên Hội An, Thành đoàn Hội An khai mạc hội trại “Tuổi trẻ Hội An - Tiếp bước truyền thống anh hùng”.