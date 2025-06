Du lịch Hội An vào top 15 điểm du lịch nổi bật nhất Đông Nam Á (QNO) - Hội An và 2 điểm đến khác ở Việt Nam vừa lọt vào top 15 điểm đến hàng đầu Đông Nam Á do Gulf News - một trong những nhật báo tiếng Anh hàng đầu tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bình chọn.

Phố cổ Hội An lung linh về đêm. Ảnh: Q.T

Đô thị cổ Hội An được Gulf News xếp ở vị trí thứ 8 trong danh sách này. Theo mô tả của Gulf News, Hội An là một thị trấn ven sông cổ kính, ban đêm lung linh với hàng nghìn chiếc đèn lồng và nổi tiếng với dịch vụ may quần áo.

Đồ ăn đường phố ở đây cũng rất đa dạng. Hầu hết công trình ở đây được bảo tồn tương đối tốt, nhiều công trình kiến trúc có sự pha trộn giữa châu Á và Pháp.

Hai điểm đến còn lại ở Việt Nam được Gulf News đưa vào danh sách là vịnh Hạ Long (vị trí thứ 3) và Sapa (vị trí thứ 15).

Các điểm đến khác ở khu vực Đông Nam Á được Gulf News "gọi tên" trong top 15 lần lượt là: Bangkok (Thái Lan), Singapore, Bali (Indonesia), Palawan (Philipines), George Town (Malaysia), Siem Riep & Angco Wat (Campuchia), Chiang Mai (Thái Lan), Cebu (Philipines), Luang Prabang (Lào), Bandar Seri Begawan (Brunei), Bicon (Philipines), Bagan (Myanmar).