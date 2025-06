Văn hóa - Văn nghệ Kể chuyện Hội An từ ảnh Cách một nhiếp ảnh gia nước ngoài và một nhiếp ảnh gia Việt Nam nhìn nhận và thể hiện Hội An qua ống kính lại có những nét khác biệt tinh tế. Từ sự khác biệt trong góc nhìn văn hóa, cách tiếp cận nghệ thuật, đến mục tiêu nhiếp ảnh, mỗi người tạo nên một “Hội An” riêng trong tác phẩm của mình.

Hội An qua ống kính của Quinn Ryan Mattingly.

Vùng đất tuyệt vời của nhiếp ảnh

Zoe Angelis, 25 tuổi - một nhà thiết kế web, trợ lý sản xuất và nhiếp ảnh gia và người làm phim đến từ Đức - đã từng đến thăm Hội An và đem lòng yêu mến vùng đất giàu bản sắc này.

Zoe nói, phố cổ Hội An thu hút cả người Việt Nam và người nước ngoài - mỗi người mang đến một nghề thủ công độc đáo. Và việc có nhiều nghệ nhân tụ họp tại một nơi khiến thành phố trở thành chủ đề tuyệt vời của nhiếp ảnh văn hóa.

Đồng thời các nhiếp ảnh gia du lịch có thể chụp nhiều cảnh khác nhau trong và quanh Hội An, từ phố cổ lịch sử đến những bãi biển, ngọn núi, thậm chí là một Đà Nẵng hiện đại gần đó.

Tuy nhiên, Zoe không thích đám đông. Vì vậy, khi lần đầu đến phố cổ và thấy số lượng lớn khách du lịch, cô cảm thấy hơi choáng ngợp. Khoảnh khắc ý nghĩa nhất đối với cô là thưởng thức bữa tối bên bãi biển và xem một nhóm người dân địa phương chơi bóng đá trong khi một vài gia đình đang tắm biển.

Đó là cảnh yên bình và chân thực, nhắc nhở Zoe rằng một thành phố không chỉ là đẹp vì các điểm đến nổi tiếng, mà là nhờ những con người mang đến sự sống cho nó.

Do đó, nhiếp ảnh của Zoe thường tập trung vào con người hơn là kiến trúc hay phong cảnh. Những người đầu tiên cô muốn chụp qua ống kính của mình là những cụ già bán đèn hoa đăng cho khách.

Điều này khiến cô nhớ đến một sự tương đồng vừa quen thuộc vừa rất con người là những cụ già bán vé số ở Sài Gòn - nơi cô đã sinh sống và làm việc được 5 năm.

Còn đối với Alyona Kuznetsova - nhiếp ảnh gia người Nga, điểm nhấn của chuyến đi thăm Hội An là chùa Bà Mụ. Cô miêu tả đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên!

Kiến trúc, khung cảnh xung quanh... cùng nhau tạo nên một cảnh tượng tuyệt đẹp. Cô đã dành hàng giờ ở đó, chỉ để tận hưởng và cố gắng nắm bắt vẻ đẹp đó.

Một khoảnh khắc khác gây ấn tượng với Alyona là khi cô chụp ảnh trẻ em chơi đùa phía sau bức tường của ngôi chùa, gần một ngôi trường. Đó một khoảnh khắc chân thực, không hề sắp đặt, cho thấy sự vô tư của những đứa trẻ địa phương.

Năm 2022, Alyona có cơ hội tham dự một lễ hội âm nhạc ở Hội An vào tháng Sáu. Sự kiện này đã khơi dậy sự quan tâm của cô đối với những nắm bắt về bầu không khí sôi động của Hội An. Sự kết hợp giữa âm nhạc, văn hóa và phong cảnh đã trở thành một điểm thu hút mạnh mẽ đối với cô.

Alyona chia sẻ rằng, đối với cô, nhiếp ảnh là kể một câu chuyện, và Hội An có câu chuyện phong phú để kể: “Qua các bức ảnh của mình, tôi cố gắng nắm bắt sự pha trộn độc đáo của các ảnh hưởng từ Việt Nam, Trung Quốc và Nhật Bản làm nên văn hóa của nơi này.

Tôi cũng muốn thể hiện sự gắn kết cộng đồng mạnh mẽ tồn tại ở phố cổ, nơi người dân địa phương vẫn sống và làm việc. Bằng cách tài liệu hóa cuộc sống hàng ngày và các truyền thống, tôi hy vọng có thể mang đến cho mọi người cái nhìn thoáng qua về Hội An chân thực” - Alyona nói.

Ở thời điểm đó, Hội An là một luồng gió mới mẻ với Alyona. Vì không có nhiều khách du lịch xung quanh, cô cảm thấy như Hội An dành riêng cho mình. Cô có thể lang thang và thực sự cảm nhận bầu không khí ở đây.

Quinn Ryan Mattingly và con gái.

Những khám phá mới

“Bạn nghĩ sao về việc góc nhìn của các nhiếp ảnh gia nước ngoài sẽ mang đến không khí mới lạ cho Hội An?” - tôi hỏi.

Zoe đáp lời: “Là một người nước ngoài, bạn có nhiều khả năng bị lạc. Những bức ảnh đèn lồng kinh điển của Hội An rất đẹp, nhưng thành phố còn nhiều điều hơn thế.

Khi một nhiếp ảnh gia nước ngoài dám khám phá ngoài khu vực du lịch, tìm hiểu những con hẻm ẩn giấu, hoặc chụp lại cuộc sống hàng ngày ở các bãi biển địa phương (vâng, Hội An cũng có những bãi biển đó), họ tiết lộ một khía cạnh chân thực hơn của thành phố mà có thể người địa phương sẽ bị bỏ qua”.

Đồng ý với Zoe, Alyona cũng cho rằng “có những ngôi làng tuyệt vời ngay bên ngoài Hội An như Cẩm Thanh và Trà Quế. Chúng là những viên ngọc ẩn! Bạn có thể thấy các phương pháp canh tác truyền thống và cuộc sống nông thôn, điều này mang đến cho bạn một góc nhìn hoàn toàn khác về văn hóa địa phương. Cảnh quan nông thôn cũng tuyệt đẹp - những cánh đồng xanh tươi và phong cảnh thanh bình... đó là một giấc mơ của nhiếp ảnh gia!”.

Anh Quinn Ryan Mattingly nhớ lại lần đầu tiên đến Hội An vào năm 2008: “Tôi gặp một anh chàng ở phố cổ, sau đó theo chân anh ấy về một ngôi làng cách xa trung tâm. Vợ anh ấy đã thết đãi chúng tôi một bữa ngon lành, và chúng tôi có dịp cùng nhau khám phá những khu vực xung quanh nhà anh ấy. Tôi đã chụp một số bức ảnh mà tôi rất thích và kể từ đó, Hội An luôn giữ một vị trí đặc biệt trong tâm trí tôi”.

Cách đây vài năm, gia đình anh Quinn đã quyết định dọn về Hội An sinh sống để cô con gái nhỏ được tự do khám phá thiên nhiên. Chia sẻ thêm về lý do chọn Hội An làm nơi an trú, Quinn nói: “Hội An và miền Trung Việt Nam thực sự là một sân chơi tuyệt vời cho nhiếp ảnh gia vì có quá nhiều điều thú vị để nhìn ngắm và chụp lại.

Từ những khu vực ven biển, các làng quê, làng chài và xưởng đóng tàu, đến hình ảnh những người nông dân đang lao động trên cánh đồng. Mỗi mùa và mỗi thời điểm trong năm đều mang đến những điều đặc biệt để khám phá và ghi lại trong những bức ảnh độc đáo.

Tôi là một người đam mê chụp ảnh chân dung con người, và giống như ở mọi nơi trên đất nước Việt Nam, những người mà tôi gặp đều rất thân thiện, cởi mở với việc chúng tôi đến thăm, quan sát và chụp ảnh.

Tôi đã phải luyện tập để thích nghi với giọng Quảng Nam một chút, nhưng khi họ hiểu tôi, tôi hiểu họ, hoặc thậm chí chỉ đơn giản là làm họ cười và mỉm cười khi cố gắng nói chuyện, đó luôn là những khoảnh khắc đáng nhớ bên chiếc máy ảnh”.

Quả thật, đối với các nhiếp ảnh gia nước ngoài, Hội An hiện lên như một điều kỳ diệu đậm chất phương Đông. Họ thường nhìn thành phố này với đôi mắt tràn ngập sự ngạc nhiên và khao khát khám phá. Những ngôi nhà cổ, những chiếc đèn lồng rực rỡ, hay dòng sông hiền hòa, bãi biển vắng lặng, những màu sắc và con người… tất cả đều mang đến cho họ sự mới mẻ và lạ lẫm.

Chính góc nhìn này khiến họ tập trung vào các yếu tố mang tính biểu tượng. Những khác biệt trong cách nhìn nhận và thể hiện không chỉ làm phong phú thêm góc nhìn về thành phố này mà còn khẳng định rằng, mỗi bức ảnh chính là sự kết tinh của cảm nhận cá nhân và cái nhìn văn hóa. Hội An, với sự đa chiều của mình, luôn có khả năng kể chuyện và chạm đến trái tim của mọi người, bất kể họ đến từ đâu.