Du lịch

“Chìa khóa” nâng cao năng lực vận hành

Với tinh thần cầu tiến và cả áp lực từ công việc hằng ngày, tập thể người lao động Khu nghỉ dưỡng Silk Sense Hoi An River Resort ở phường Cẩm An, TP.Hội An đã bước vào hành trình chuyển đổi số, nâng cao năng lực vận hành trong kỷ nguyên số.