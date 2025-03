Chính trị Hội An tổ chức nhiều hoạt động mừng 50 năm ngày giải phóng (QNO) - Kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Hội An (28/3/1975 - 28/3/2025), những ngày cuối tháng 3 này, nhiều hoạt động chính trị, văn hóa sôi nổi sẽ diễn ra trên địa bàn thành phố.

Sau 50 năm giải phóng, Hội An đạt nhiều thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trên lĩnh vực bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, di sản. Ảnh: KHÁNH LINH

Cụ thể, lễ kỷ niệm sẽ được tổ chức vào lúc 19 giờ 30 ngày 27/3 tại Công viên Hội An với chương trình nghệ thuật sân khấu hóa, thực cảnh sống động nhằm tái hiện không gian lịch sử, các giá trị của một thời hào hùng cùng những thành tựu đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển Hội An.

Dự kiến, chương trình sẽ có sự tham gia của ca sĩ Anh Thơ cùng các nghệ sĩ Hội An, Đà Nẵng và được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam (QRT).

Nhiều hoạt động văn hóa, tri ân cũng được tổ chức trên khắp thành phố như: Triển lãm, trưng bày thành tựu kinh tế - xã hội của thành phố sau 50 năm giải phóng; hội trại “Tuổi trẻ Hội An tiếp bước truyền thống anh hùng”; thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ; gặp mặt tri ân những người tham gia kháng chiến; gặp mặt truyền thống các ngành, đơn vị, địa phương…

Theo ông Nguyễn Văn Sơn - Chủ tịch UBND TP.Hội An, sau 50 năm giải phóng, Hội An đang có sự chuyển mình mạnh mẽ. Thành phố đã tập trung đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang và mở rộng đô thị, xây dựng và phát triển nông thôn. Nhiều công trình kiến trúc, văn hóa, các khu dân cư, đô thị mới được hình thành.

Đời sống nhân dân ngày càng được quan tâm, cải thiện và nâng cao. Các điều kiện sinh hoạt, đi lại, chữa bệnh, học hành, vui chơi giải trí được nâng lên đáng kể; hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi động, đều khắp; giáo dục và đào tạo phát triển toàn diện; khoa học công nghệ, bảo vệ môi trường được quan tâm; công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, giảm nghèo, chăm lo đối tượng chính sách được chú trọng.

Nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sẽ được tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng Hội An. Trong ảnh: Hội An đòn đoàn khách xông đất năm 2025. Ảnh: KHÁNH LINH

Đặc biệt, việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị lịch sử, di sản văn hóa và tài nguyên sinh thái luôn được quan tâm, chú trọng. Hoạt động đối ngoại, giao lưu, hợp tác trong và ngoài nước không ngừng mở rộng, góp phần định vị thương hiệu Hội An trên trường quốc tế. Qua đó, tạo hấp lực mạnh mẽ thu hút khách du lịch, các nhà khoa học đến nghiên cứu, các nghệ sĩ đến cảm thụ sáng tác, các nhà đầu tư đến hợp tác kinh doanh...

Hội An đã được vinh danh với hàng loạt danh hiệu và giải thưởng. Nổi bật như danh hiệu Di sản văn hóa thế giới dành cho Đô thị cổ Hội An; Thành phố sáng tạo toàn cầu; Cù Lao Chàm - Hội An là Khu dự trữ sinh quyển thế giới; Khu du lịch sinh thái rừng dừa Bảy Mẫu là Điểm đến du lịch tiêu biểu châu Á - Thái Bình Dương; Làng rau Trà Quế đạt giải thưởng Làng du lịch tốt nhất năm 2024 do Tổ chức du lịch Liên hiệp quốc trao tặng…

Hội An cũng liên tục nằm trong danh sách các thành phố tốt nhất, thành phố lãng mạn nhất, thành phố an toàn nhất… do hàng triệu du khách trên thế giới bầu chọn.