Chính trị

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh dự sinh hoạt kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tại Hội An

(QNO) - Chiều 23/3, Ban công tác mặt trận khối phố An Bang, (phường Thanh Hà, TP.Hội An) tổ chức sinh hoạt chính trị nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025), 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2025) và 50 năm Ngày giải phóng TP.Hội An (28/3/1975 - 28/3/2025).