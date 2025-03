Thể thao Khai mạc Giải Võ cổ truyền các Câu lạc bộ võ thuật Hội An mở rộng (QNO) - Sáng 23/3, tại TP.Hội An đã khai mạc Giải võ cổ truyền các câu lạc bộ võ thuật Hội An mở rộng, tranh cúp Thiết Tâm năm 2025.

287 vận động viên đến từ 20 câu lạc bộ tham gia giải. Ảnh: QUỐC HẢI



Giải do Tổ đường Võ Kỳ Sơn phối hợp với Trung tâm VHTT&TTTH TP.Hội An tổ chức chào mừng kỷ niệm 50 năm giải phóng Hội An (28/3/1975-28/3/2025) và Đại hội TDTT TP.Hội An lần thứ X.

Tham gia giải có 287 vận động viên nam, nữ đến từ 20 câu lạc bộ võ cổ truyền của các huyện, thị, xã, thành phố Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Trà My, Đại Lộc, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Phú Ninh, Quế Sơn... Các vận động viên tranh tài 40 bộ huy chương, gồm 17 quyền thuật và 23 đối kháng.

Các vận động viên tranh tài 40 bộ huy chương, gồm 17 quyền thuật và 23 đối kháng. Ảnh: QUỐC HẢI

Đây là sân chơi, đấu trường để các võ sư, võ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm võ thuật; nêu cao tinh thần thượng võ, cùng nhau luyện tập, phát triển bộ môn võ cổ truyền đồng thời tuyển chọn vận động viên xuất sắc vào đội tuyển để bồi dưỡng, chuẩn bị lực lượng tham gia các giải tỉnh và toàn quốc.

Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng các câu lạc bộ võ cổ truyền. Ảnh: QUỐC HẢI

Giải võ cổ truyền các Câu lạc bộ võ thuật Hội An mở rộng, tranh cúp Thiết Tâm năm 2025 diễn ra trong 2 ngày 23 và 24/3.