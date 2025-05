Đời sống

Sử dụng 3.000m³ cát nạo vét sông Cổ Cò để kè bờ biển Cẩm An

(QNO) - UBND tỉnh vừa thống nhất cho phép UBND TP.Hội An sử dụng khoảng 3.000m³ cát của Dự án nạo vét sông Cổ Cò để thi công công trình kè tạm khẩn cấp hạn chế sạt lở bờ biển Cẩm An (đoạn qua khối phố Tân Thành, phường Cẩm An).