Hội An đề xuất sử dụng cát nạo vét sông Cổ Cò để khắc phục sạt lở bờ biển Tân Thành

(QNO) - Trước tình trạng sạt lở nghiêm trọng bờ biển Tân Thành (phường Cẩm An, TP.Hội An), UBND TP.Hội An đã có tờ trình đề nghị UBND tỉnh thống nhất cho phép sử dụng nguồn cát nạo vét sông Cổ Cò để thi công khắc phục sạt lở bờ biển này.