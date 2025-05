Văn hóa Đề xuất chuyển Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An về Trung tâm Quản lý Bảo tồn di sản văn hóa Hội An và các phường quản lý (QNO) – Sở VH-TT&DL vừa có tờ trình gửi UBND tỉnh, trong đó có nội dung đề xuất thành lập Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An trên cơ sở hợp nhất một phần chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm VH-TT&TT-TH thành phố và Trung tâm Quản lý Bảo tồn di sản văn hóa Hội An thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VH-TT&DL quản lý.

Hoạt động quản lý tham quan phố cổ của Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An dự kiến sẽ được sáp nhập về Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An. Ảnh: KHÁNH LINH

Cụ thể, Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An (mới) được thành lập trên cơ sở Trung tâm Quản lý Bảo tồn di sản văn hóa Hội An (cũ) hợp nhất thêm các Phòng Hành chính - Tổng hợp; Văn phòng Hướng dẫn tham quan; Phòng Sự kiện – Thư viện; Nhà biểu diễn Nghệ thuật cổ truyền, Phòng Tài vụ, Phòng Văn hóa - Văn nghệ của Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An.

Việc hợp nhất nhằm thực hiện chức năng quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo, phục hồi và phát huy giá trị di sản văn hóa Hội An (kể cả bán vé tham quan); tham gia phối hợp phục vụ công tác quản lý nhà nước và phát huy giá trị Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm – Hội An; nghiên cứu khoa học, tổ chức các dự án, chương trình hợp tác quốc tế về di sản thế giới…

Riêng các phòng chuyên môn còn lại Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An như Đài Truyền thanh – Truyền hình, Phòng Nghiệp vụ TDTT, Tổ Làng nghề truyền thống thuộc Văn phòng Hướng dẫn tham quan (gồm bộ phận bán vé hướng dẫn tham quan làng gốm Thanh Hà, làng rau Trà Quế, làng mộc Kim Bồng) và Thư viện Thanh Hóa (thuộc Phòng Sự kiện – Thư viện) được chuyển giao về UBND cấp phường quản lý.

Theo nội dung tờ trình, việc thành lập Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An (mới) thành đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VH-TT&DL sẽ thuận lợi cho công tác cấp phép cho người dân khu di sản trong hoạt động tu bổ, sửa chữa di tích, nhà ở đơn lẻ trong khu phố cổ khi quy định Luật Di sản văn hóa (có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2025).

Theo nội dung tờ trình, việc thành lập Trung tâm Bảo tồn Di sản văn hóa thế giới Hội An sẽ giúp bảo tồn, phát huy giá trị di sản hiệu quả. Ảnh: KHÁNH LINH

Cơ cấu này cũng giúp tối ưu hóa quy trình quản lý và tạo ra sự phối hợp linh hoạt giữa các đơn vị liên quan. Đặc biệt, đơn vị có thể tự chủ tài chính và huy động nguồn lực đa dạng (ngân sách nhà nước từ trung ương đến địa phương, xã hội hóa và hợp tác quốc tế…), giúp linh hoạt trong việc điều hành và triển khai các hoạt động; tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án bảo tồn và phát huy di sản

Chuyên môn hóa trong công tác bảo tồn vì các nhiệm vụ của đơn vị bao gồm: nghiên cứu khoa học, khảo cổ học, bảo trì, tu bổ công trình di tích, phát triển kế hoạch bảo tồn dài hạn, ngắn hạn. Điều này đảm bảo di sản văn hóa sẽ được bảo vệ một cách khoa học, toàn diện, từ di tích vật thể đến di sản phi vật thể và cả các di sản tư liệu...