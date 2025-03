Du lịch Không mở rộng đối tượng miễn thu phí tham quan Khu phố cổ Hội An (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn phản hồi đề xuất mở rộng đối tượng miễn thu phí tham quan Khu phố cổ Hội An của UBND thành phố Hội An.

Du khách tham quan Khu phố cổ Hội An. Ảnh: Q.T

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBND thành phố Hội An căn cứ ý kiến hướng dẫn của Sở Tài chính tại Công văn số 414 ngày 13/2/2025 để triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến việc mở rộng đối tượng miễn thu phí tham quan khu phố cổ Hội An.

Theo Sở Tài chính, các đối tượng mở rộng mà UBND thành phố Hội An đề nghị miễn thu phí tham quan không thuộc đối tượng được miễn thu phí theo quy định tại khoản 1, Điều 10 Luật phí, lệ phí và điểm d, khoản 1, Điều 5 Thông tư số 85 của Bộ Tài chính.

Việc quy định đối tượng miễn thu phí tham quan ngoài đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 10 Luật phí, lệ phí và điểm d, khoản 1, Điều 5 Thông tư số 85 đã được Kiểm toán Nhà nước kiến nghị là không đúng quy định.

Do vậy, đề nghị của UBND thành phố Hội An về mở rộng đối tượng miễn thu phí tham quan khu phố cổ Hội An nêu trên là không thể thực hiện.

Trước đó, UBND thành phố Hội An có tờ trình đề nghị tỉnh xem xét mở rộng đối tượng được miễn thu phí tham quan khu phố cổ Hội An gồm các đối tượng: các đại biểu đến từ các địa phương trong nước và nước ngoài có ký kết, hoặc có mối quan hệ hợp tác, giao lưu với thành phố Hội An và tỉnh Quảng Nam; các đoàn khách trong nước và quốc tế đến Hội An, Quảng Nam để tham gia các sự kiện giao lưu văn hoá tại địa phương; các đoàn công tác có mối quan hệ làm việc, học tập kinh nghiệm... với các cơ quan đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam, thành phố Hội An.