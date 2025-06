Khởi nghiệp - OCOP Hội An công nhận 13 sản phẩm OCOP 3 sao năm 2025 (QNO) - UBND TP.Hội An vừa quyết định công nhận kết quả đánh giá, phân hạng và cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP thuộc chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2025.

Sản phẩm Bơ đậu phộng nguyên chất của Công ty TNHH Bếp Gấu Trúc được TP.Hội An công nhận lại OCOP hạng 3 sao. Ảnh: PHAN SƠN

Năm nay, Hội An có 13 sản phẩm của 11 chủ thể được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao với 9 sản phẩm mới và 4 sản phẩm được công nhận lại.

Các sản phẩm mới gồm: Bộ trang trí đèn lồng từ gốm, Cắm bút Chùa Cầu Hội An, Đồng hồ 12 con giáp, Bột protein thuần thực vật Kim Bồng - Hội An, Nhang Bách thảo, Chả nướng Hội An, Dế sấy cay giòn, Thọ Mộc trà, Bánh hạt Healthy (Healthy Snack).

Bốn sản phẩm được công nhận lại OCOP 3 sao là Ngũ cốc hạt sen mè đen Mẹ Mít, Bơ đậu phộng nguyên chất, Quật sấy sợi Phúc Nguyễn, Đèn lồng Hội An (Đèn lồng Dé Lantana).

Các sản phẩm đạt hạng 3 sao được UBND thành phố cấp giấy chứng nhận, được sử dụng logo “OCOP Quốc gia” và thứ hạng sao in trên bao bì. Mức tiền thưởng cho các chủ thể sản xuất sản phẩm theo Thông tư số 55 ngày 15/8/2023 của Bộ Tài chính. Kết quả công nhận phân hạng OCOP 3 sao có giá trị trong 3 năm (36 tháng) kể từ ngày quyết định được ký ban hành.

Ngoài ra, UBND TP.Hội An cũng đã phê duyệt kết quả chấm điểm đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP đối với các sản phẩm đề nghị công nhận 4 sao gồm Thọ Mộc trà, Ngũ cốc hạt sen mè đen Mẹ Mít và Đèn lồng Hội An (Đèn lồng Dé Lantana).

Đồng thời giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường tham mưu nội dung, hồ sơ các sản phẩm trình UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị đánh giá, công nhận sản phẩm OCOP đạt 4 sao năm 2025.