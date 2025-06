Du lịch Phong vị chợ quê Kim Bồng Nhiều người ghé chợ quê Kim Bồng (xã Cẩm Kim, TP.Hội An) cuối tuần qua dường như không chỉ để ăn uống, mua sắm mà còn là dịp tìm lại ký ức quê nhà trong nhịp sống hiện đại.

Không gian chợ quê Kim Bồng. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đậm đà chợ quê

Chợ quê Kim Bồng diễn ra ở thời điểm khá đặc biệt khi chỉ còn ít ngày nữa xã Cẩm Kim sẽ là một phần của phường mới Hội An thuộc TP.Đà Nẵng (mới). Có lẽ một phần vì điều đó mà lượng người ghé chợ quê Kim Bồng đông đảo vượt mong đợi của ban tổ chức sự kiện.

Theo UBND xã Cẩm Kim, dù đã bị hoãn lại bởi thời tiết xấu và cận kề thời điểm chuyển tiếp mô hình quản lý địa phương nhưng những người làm sự kiện này đã rất nỗ lực và tâm huyết để phiên chợ được diễn ra như kế hoạch.

Lạc vào chợ quê Kim Bồng trong làn khói lam chiều mờ ảo, mọi người như được ngược dòng thời gian để hòa mình vào không khí mộc mạc của làng nghề mộc truyền thống Kim Bồng trứ danh - nơi đã góp phần làm nên giá trị di sản đô thị cổ Hội An.

Không chỉ là phiên chợ mang đậm hồn quê xứ Quảng, chợ quê Kim Bồng còn là một không gian văn hóa sống động, tái hiện “Ký ức chợ quê giữa thế kỷ 20” gắn liền Khu phố cổ Hội An.

Một du khách quốc tế chăm chú xem cụ bà têm trầu tại chợ quê. Ảnh: QUỐC TUẤN

Một “bữa tiệc” của người nhà quê được bày biện bên bến sông xưa với ẩm thực xứ Quảng, trò chơi dân gian, âm nhạc đồng quê… Phía ngoài sông, những chuyến ghe dọc dòng Thu Bồn chầm chậm khua nước đưa du khách rong ruổi lắng nghe tiếng gõ nhịp lưới bén, tiếng sóng ru bờ lát cùng nhịp hò khoan đối đáp để âm thanh của làng chài xưa vọng về.

Bà Nguyễn Ngọc Ánh - du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: “Buổi ghé chợ là hoạt động phát sinh trong những ngày du lịch Đà Nẵng - Hội An nhưng lại là khoảng thời gian mang đến trải nghiệm thú vị nhất cho gia đình. Xúc động nhất là hình ảnh những cụ bà trải lá chuối ngồi chồm hổm cười móm mém đon đả mời khách mua nông sản khiến tôi rưng rưng về ký ức tuổi thơ theo mẹ ra chợ”.

Tính toán sức hút lâu dài

Theo bà Đỗ Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Kim, theo kế hoạch sự kiện lần này diễn ra vào chiều tối 11/4 (tức 16 âm lịch), thời điểm có đêm trăng tròn sẽ tạo thêm sự lôi cuốn cho chợ quê nhưng do thời tiết xấu nên phải lùi lại. Đây là một phiên chợ thử nghiệm đầu tiên trong 3 phiên mà địa phương dự tính tổ chức trước khi tính đến việc duy trì định kỳ hằng tháng để phục vụ người dân và du khách.

Cần tính toán lực tải phù hợp và giữ được bản sắc của chợ quê để sự kiện này duy trì sức hút lâu dài với du khách. Ảnh: QUỐC TUẤN

Có thể thấy sự hấp dẫn của chợ quê Kim Bồng khá lớn với việc sự kiện đã đón đến hàng nghìn lượt người ghé thăm trong buổi chiều tối 14/4. Tuy nhiên cũng cần những sự chỉn chu để duy trì sức hút của hoạt động này về lâu dài.

Cẩm Kim thời gian qua đang được định hướng xây dựng trở thành điểm đến xanh nên một số buổi chợ quê diễn ra trước đây quy mô nhỏ hơn được lồng ghép với lễ hội làng mộc Kim Bồng đã truyền đi thông điệp không sử dụng túi ni lông, không rác thải nhựa. Tuy nhiên, tại sự kiện vừa qua do áp lực phục vụ lớn, tại phiên chợ vẫn còn rải rác tình trạng sử dụng túi ny lon để tiện lợi cho du khách.

Thêm nữa, những năm qua trên địa bàn TP.Hội An đã hình thành một số sản phẩm chợ phiên khá độc đáo để phục vụ người dân và du khách. Khi mới ra đời, phiên chợ nào cũng thu hút đông đảo khách ghé thăm, trải nghiệm mua sắm nhưng dần dần cũng rơi vào thoái trào do không còn tính mới mẻ và sự khác biệt, đơn cử như chợ phiên OCOP Hội An. Do đó, ban tổ chức chợ quê Kim Bồng cần duy trì cho được bản sắc của phiên chợ nếu muốn sự kiện có chỗ đứng lâu dài.

Ngoài ra, quy mô tổ chức cũng là vấn đề cần suy ngẫm. Trong không gian bờ sông cạnh bến đò cũ với diện tích không lớn, về lâu dài cần phải tính toán lực tải phù hợp để trải nghiệm của du khách được trọn vẹn tránh tình trạng thương mại hóa quá mức sẽ khiến sự kiện không duy trì được nét mộc mạc, chân quê như lúc bắt đầu.