Tài chính - Thị trường Lan tỏa hoạt động tín dụng chính sách ở Hội An Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội TP.Hội An chú trọng thông tin, tuyên truyền, tạo kết nối, lan tỏa hoạt động tín dụng chính sách đến với các tầng lớp nhân dân.

Đa dạng hình thức tuyên truyền của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An giúp người dân trên địa bàn tiếp cận vốn vay ưu đãi phát triển kinh tế. Ảnh: VIỆT QUANG

Tín dụng chính sách xã hội (CSXH) là hoạt động đặc thù mang tính xã hội hóa cao. Tại TP.Hội An, tính đến ngày 31/5, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn đạt hơn 310 tỷ đồng với 4.902 khách hàng còn dư nợ (tỷ lệ tăng trưởng đạt 5,91%, tăng hơn 17,3 tỷ đồng so với đầu năm).

Chất lượng tín dụng chính sách ở Hội An được giữ vững, không có nợ quá hạn. Nợ đến hạn được xử lý đúng quy định; huy động tiết kiệm luôn được chú trọng; thu lãi đạt 100% số lãi phải thu; công tác tài chính đảm bảo kế hoạch; kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Chất lượng hoạt động tín dụng chính sách ở Hội An luôn ở tốp đứng đầu toàn tỉnh.

Bà Nguyễn Thị Mỵ - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An cho biết: “Kết quả trên đạt được có đóng góp lớn của các cơ quan, phòng, ban thuộc UBND TP.Hội An; chính quyền các xã, phường; các hội, đoàn thể; đặc biệt là công tác thông tin, tuyên truyền, tạo sự kết nối, lan tỏa hoạt động tín dụng chính sách đến với các tầng lớp nhân dân”.

Đầu tư hàng thủ công mỹ nghệ từ vốn vay của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An giúp người dân có thu nhập ổn định. Ảnh: VIỆT QUANG

Thời gian qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An tổ chức tập huấn, tuyên truyền tại các xã, phường với sự tham gia đông đảo của cán bộ hội, đoàn thể cấp xã, thôn trưởng, cán bộ giảm nghèo, ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn.

Hằng tháng, tại điểm giao dịch xã, cán bộ tín dụng tổ chức giao ban, quán triệt các văn bản mới về tín dụng chính sách đến toàn thể hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh, đoàn thanh niên cấp xã, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn, khách hàng tham gia giao dịch.

Đơn vị thường xuyên chuyển tải, cập nhật các thông tin mới về hoạt động tín dụng chính sách trên trang Facebook của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An để người dân dễ dàng nắm bắt.

Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH TP.Hội An phối hợp với hội, đoàn thể cấp xã lồng ghép tuyên truyền, giới thiệu các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, các gương điển hình trong quản lý vốn vay và hộ vay sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát triển kinh tế hiệu quả từ nguồn tín dụng chính sách...

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An, Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH TP.Hội An cho biết, nhờ làm tốt công tác truyền thông, hoạt động tín dụng chính sách ở Hội An có được sự thống nhất trong nhận thức và hành động của các phòng, ban, hội, đoàn thể và người dân cũng như lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Dấu ấn của công tác thông tin, tuyên truyền đã giúp cho hoạt động tín dụng CSXH ở Hội An ngày càng phát triển về quy mô, đáp ứng tốt nhu cầu về vốn của nhân dân, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội địa phương.