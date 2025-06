Khởi nghiệp - OCOP Khởi động chuỗi hoạt động kích thích đổi mới sáng tạo tại Hội An (QNO) - Chiều 15/6, tại TP.Hội An đã diễn ra hội thảo “Lộ trình đổi mới sáng tạo và tầm nhìn về không gian sáng tạo của Hội An” và khởi động các hoạt động trọng yếu trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho thanh niên và cộng đồng vì phát triển đô thị bền vững”.

Các tổ chức quốc tế, doanh nghiệp đã thảo luận sôi nổi về lộ trình đổi mới sáng tạo ở Hội An. Ảnh: CTV

Dự án được thực hiện bởi Chương trình định cư con người Liên Hợp Quốc (UN-Habitat) với sự tài trợ của Fondation Botnar (Thụy Sĩ). Đơn vị triển khai là Thành đoàn Hội An, Trung tâm VH-TT & TT-TH TP.Hội An với sự đồng hành của các đối tác doanh nghiệp, hiệp hội và đoàn viên thanh niên Hội An.

Tại hội thảo, dự án chính thức ra mắt Bản đồ sáng tạo đa lớp. Đây là một nền tảng trực tuyến thể hiện năng lực, tài nguyên và các đối tượng sáng tạo đang hiện diện tại Hội An và Tam Kỳ.

Cũng chính thức được phát động tại hội thảo là chiến dịch gây quỹ cộng đồng và triển khai các gói hỗ trợ doanh nghiệp địa phương dưới tên gọi “Đầu tư thương hiệu - Tăng tốc bán hàng”.

Bà Susanna Hausmann - Quản lý Chương trình tài trợ về thành phố của Fondation Botnar, chia sẻ về tầm nhìn hỗ trợ cho Hội An trong thời gian tới. Ảnh: CTV

Sáng kiến này do UN-Habitat khởi xướng, hướng tới nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa phương thông qua ba gói hỗ trợ thực tiễn.

Gói 1 giúp doanh nghiệp chuẩn hóa hồ sơ, thiết kế thương hiệu và tài liệu bán hàng; Gói 2 hỗ trợ vận hành các nền tảng mạng xã hội và chăm sóc khách hàng qua CRM tương tác; Gói 3 hướng dẫn thiết lập gian hàng trên sàn thương mại điện tử và khai thác công cụ nội sàn như quảng cáo, khuyến mãi và livestream.

Cũng trong khuôn khổ dự án này, thành phố Hội An phát động Cuộc thi thiết kế không gian sáng tạo Hội An từ ngày 17/6 nhằm kêu gọi các kiến trúc sư, nhà thiết kế, nghệ sĩ và nhóm cộng đồng đóng góp ý tưởng và mô hình thiết kế không gian sáng tạo chung tại Công viên trung tâm của Hội An. Công trình cần đáp ứng các tiêu chí tái vận hành và chuyển đổi công năng, linh hoạt, bền vững, dễ tiếp cận, truyền cảm hứng cho cộng đồng, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống không gian sáng tạo của Hội An. Song song đó, Chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ Hội An được tổ chức dành cho 50 học sinh THPT tiêu biểu, trang bị kỹ năng lãnh đạo, phát triển cá nhân và triển khai dự án cộng đồng trong bối cảnh toàn cầu hóa đang hiện hữu tại Hội An.

Là thành viên của Mạng lưới thành phố sáng tạo của UNESCO, Hội An đã và đang thúc đẩy hợp tác công tư để khai thác và phát triển hệ sinh thái tài nguyên đặc hữu của Hội An cho phát triển bền vững.

Ông Lê Ngọc Thuận, Chủ tịch Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hội An, chia sẻ hành trình sáng tạo Làng Củi Lũ. Ảnh: CTV

Tiến trình này tập trung vào các di sản, nghề thủ công và nghệ thuật dân gian cùng tương tác trong đời sống đô thị “làng trong phố, phố trong làng” độc đáo, vừa tạo nên văn hoá đặc sắc vừa là nền tảng của sinh kế và diện mạo đô thị.

Đồng thời, thành phố cũng chú trọng đầu tư cho thế hệ trẻ - những người sẽ là lực lượng sản dẫn dắt tinh thần đổi mới sáng tạo ở Hội An, trực tiếp sáng tạo dựa trên tri thức bản địa và tư duy công dân toàn cầu.