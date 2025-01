Hội An đề xuất mở rộng đối tượng miễn phí tham quan khu phố cổ

Du lịch Hội An đề xuất mở rộng đối tượng miễn phí tham quan khu phố cổ UBND TP.Hội An vừa có tờ trình đề xuất UBND tỉnh xem xét, cho phép địa phương được mở rộng đối tượng miễn phí vé tham quan khu phố cổ Hội An.

Khách quốc tế dạo bộ khám phá phố cổ Hội An. Ảnh minh họa: Q.T

Theo đó, UBND TP.Hội An đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép thành phố được mở rộng đối tượng miễn phí tham quan khu phố cổ Hội An với đại biểu đến từ các địa phương trong nước và nước ngoài có ký kết hoặc có mối quan hệ hợp tác, giao lưu với TP.Hội An và tỉnh Quảng Nam.

Đối tượng đề xuất miễn phí vé thứ hai là các đoàn khách trong nước và quốc tế đến Hội An, Quảng Nam để tham gia các sự kiện giao lưu văn hóa tại địa phương.

Cạnh đó, với các đoàn công tác có mối quan hệ làm việc, học tập kinh nghiệm... với các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh Quảng Nam, nếu có chương trình tham quan khu phố cổ Hội An, UBND TP.Hội An đề nghị có văn bản thống nhất, chỉ đạo cụ thể của UBND tỉnh về việc miễn phí vé tham quan khu di sản này.

Hội An là thành phố văn hóa, du lịch, sự kiện, lễ hội nên những năm qua có rất nhiều đoàn khách đến làm việc, phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác, tham quan học tập kinh nghiệm... và có nhu cầu tham quan khu phố cổ Hội An.