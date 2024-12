Du lịch Chùa Cầu thu hút du khách tham quan Sau khi trùng tu, Chùa Cầu (phường Minh An, TP.Hội An) trở lại là điểm đến hấp dẫn, thu hút khách du lịch trong và ngoài nước.

Hàng nghìn lượt du khách tham quan Chùa Cầu sau khi trùng tu. Ảnh: P.H

Theo ghi nhận của chúng tôi, những ngày qua, TP.Hội An có mưa nhỏ song hàng nghìn lượt du khách đến từ các nước Ấn Độ, Hàn Quốc, Malaysia… vẫn tìm về tham quan Chùa Cầu mỗi ngày.

Khi vào bên trong Chùa Cầu, du khách được các nhân viên và hướng dẫn viên của quầy vé giới thiệu về nguồn gốc và niên đại của công trình. Du khách tỏ vẻ thích thú khi tận mắt ngắm nhìn những cột gỗ, bức hoành phi, câu đối và nghe hướng dẫn viên giới thiệu về Chùa Cầu trước và sau khi trùng tu.

Ông Robbie (áo thun xám) thích thú khi tìm hiểu về văn hóa của công trình kiến trúc Chùa Cầu. Ảnh: P.H

Ông Robbie đến từ Scotland cho biết, ông rất thích đến Việt Nam vì nơi đây có nhiều cảnh đẹp, đặc biệt là Chùa Cầu ở Hội An khá độc đáo và hoài cổ. “Tôi tìm hiểu biết được công trình Chùa Cầu có sự giao thoa văn hóa giữa 3 nước Việt Nam, Nhật Bản và Trung Quốc. Sau khi trùng tu, công trình kiến trúc này khá đẹp mắt. Tôi sẽ đến Việt Nam mỗi khi có dịp và giới thiệu bạn bè về Chùa Cầu sau chuyến đi này” - ông Robbie chia sẻ.

Du khách chụp lại khoảnh khắc khi đi du lịch. Ảnh: P.H

Diện mạo mới của Chùa Cầu không chỉ thu hút khách du lịch quốc tế, nhiều bạn trẻ đến từ các tỉnh thành Việt Nam cũng đến đây tìm hiểu văn hóa, thưởng thức ẩm thực và chụp ảnh bên công trình kiến trúc có một không hai ở Hội An. Chị Đặng Thị Mỹ Anh - du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh chia sẻ: “Trước đây tôi có đến Chùa Cầu, nay quay lại tham quan nhận thấy công trình sau trùng tu vẫn giữ được nét cổ xưa”.

Dưới tác động của thời tiết, Chùa Cầu đang trở lại với vẻ đẹp hoài niệm. Ảnh: P.H

Được biết sau gần 2 năm trùng tu, Chùa Cầu trở nên đẹp hơn và vẫn giữ được nguyên vẹn kết cấu từ mái ngói cho đến các hiện vật bên trong. Công trình này mở cửa đón khách du lịch trở lại vào ngày 3/8/2024. Đây là đợt trùng tu có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với tổng kinh phí 20,2 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh và TP.Hội An.

Du khách được hướng dẫn viên thuyết minh về Chùa Cầu. Ảnh: P.H

Chùa Cầu được xây dựng từ đầu thế kỷ 17 với kiến trúc độc đáo và được xem là biểu tượng, là linh hồn di sản của Đô thị cổ Hội An.

Ông Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An cho biết, mỗi ngày có khoảng 6.000 lượt khách đến tham quan Chùa Cầu và các công trình kiến trúc khác ở Hội An. Sắp tới là dịp Noel, Tết Dương lịch, dự kiến du khách trong và ngoài nước đến tham quan Chùa Cầu và các công trình kiến trúc ở Hội An cũng sẽ tăng lên.