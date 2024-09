Xã hội Du khách thích thú thưởng thức âm nhạc dân tộc trên đường phố Hội An (QNO) - Kỳ nghỉ lễ Quốc khách 2024 năm nay thu hút nhiều du khách đến Hội An. Chính quyền thành phố đã tổ chức sự kiện Giao lưu âm nhạc đường phố từ ngày 30/8 - 2/9. Cùng với những tiết mục đương đại đặc sắc, phần âm nhạc truyền thống đặc biệt lôi kéo đông đảo du khách nán lại thưởng thức.

Những giai điệu "cổ nhưng không cũ" thu hút du khách trên phố Hội ngày lễ. Ảnh: THÚY HIỀN

Níu chân du khách

Hoàng hôn buông xuống bên dòng sông Hoài, phố cổ Hội An hòa vào không khí náo nhiệt của ngày Lễ độc lập khi du khách khắp nơi đổ về. 19 giờ, đèn lồng lung linh phố Hội, tại Công viên Kazik (số 138 đường Trần Phú), Điểm dừng chân (số 31 đường Nguyễn Thái Học), Vòng cung Chùa Cầu (số 106 đường Bạch Đằng) và Rạp chiếu bóng Hội An (số 47 đường Phan Chu Trinh), những nhóm người tụ tập, nhịp chân theo nhịp điệu du dương của những bản hòa tấu đàn tranh, đàn nguyệt, đàn t’rưng, những bản nhạc tiền chiến cùng những khúc ca mang âm hưởng dân tộc…

Chương trình Giao lưu âm nhạc đường phố với những tiết mục truyền thống nhận được sự ủng hộ của đông đảo du khách. Ảnh: THÚY HIỀN

Dừng chân nơi Vòng cung Chùa Cầu, hòa mình vào giai điệu của “Cô gái vót chông”, “Hào khí Việt Nam”, “Một vòng Việt Nam” được trình diễn bởi những nghệ sĩ trẻ, chị Nguyễn Hoài Ân (SN 1998, du khách đến từ TP.Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Mình không ngờ rằng nhạc cụ dân tộc ta lại có sức hút đặc biệt đến vậy. Những nhạc cụ truyền thống được trình diễn bởi những bạn còn trẻ. Và thu hút rất nhiều người trẻ dừng lại, ngồi xuống và thưởng thức như mình”.

Du khách thích thú trước những tiết mục âm nhạc truyền thống. Ảnh: THÚY HIỀN

Cũng ngồi lắng nghe những bản hòa tấu nhạc cụ truyền thống, bài hát dân tộc Việt tại Công viên Kazik, ông Benoit (du khách đến từ nước Pháp) bảy tỏ: “Những tiết mục từ nhạc cụ dân tộc Việt Nam rất độc đáo, lôi cuốn. Âm thanh bắt tai, khiến tôi phải dừng chân thưởng thức. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời khi tôi đến với Hội An.”

Những ca khúc tiền chiến được trình diễn tại Rạp chiếu bóng Hội An. Ảnh: THÚY HIỀN

[VIDEO] - Du khách thích thú thưởng thức âm nhạc truyền thống truyền tải từ nghệ sĩ trẻ

Phía đối diện Rạp chiếu bóng Hội An, khách du lịch xuôi ngược trên đường Phan Chu Trinh không vội lướt qua, mà chụp, quay, thưởng thức những tác phẩm âm nhạc tiền chiến. Những bạn trẻ lắc lư theo nhịp điệu, những cụ ông, cụ bà ngoài 60 tuổi nhẩm theo lời bài hát, hoài niệm về Hội An xưa…

Bà Phương (đứng giữa) trong ban nhạc Cung đàn xưa ngân nga những khúc ca tiền chiến. Ảnh: THÚY HIỀN

Lan tỏa giai điệu cổ

Giữa bối cảnh thị hiếu âm nhạc đương đại tưởng chừng "thống trị", nhạc cụ đương đại dường như "lên ngôi" thì có một bộ phận giới trẻ đã quay về với dòng âm nhạc truyền thống, theo đuổi nhạc cụ dân tộc. Họ đang chứng minh rằng âm nhạc dân tộc “cổ mà không cũ” và chính thế hệ của những người trẻ sẽ tiếp thêm sức sống mới cho những thanh âm ngàn năm mãi ngân vang.

Bản hòa tấu các nhạc cụ dân tộc được trình diễn bởi những nghệ sĩ trẻ. Ảnh: THÚY HIỀN

Trong nhóm nhạc trẻ dân tộc đương đại trình diễn nơi góc phố Hội - Điểm dừng chân, anh Công cò đã say mê với tiếng đàn cò (đàn nhị) ngót nghét 10 năm, anh Ngọc Bảo đã gắn bó với cây đàn nguyệt gần 3 năm, anh Việt Hoàng chơi sáo trúc hơn 2 năm và chị Ngọc Huyền đã dành 4 năm thanh xuân cho những buổi trình diễn với cây đàn tranh của mình. Những con người đến từ các vùng đất khác nhau (Huế, Hội An, Thái Bình, Thái Nguyên) ở những độ tuổi khác nhau nhưng cùng chung nguồn cảm hứng, niềm say mê với các nhạc cụ dân tộc.

Cô gái trẻ say sưa trình diễn đàn tranh tại chương trình Giao lưu âm nhạc đường phố. Ảnh: THÚY HIỀN

“Chưa bao giờ tôi hối tiếc khi đầu tư thời gian và tâm huyết học nhạc cụ dân tộc. Biểu diễn thường xuyên tại TP.Hội An và cũng tại chương trình này, mình cảm thấy rất vui, xúc động vì quảng bá được nét đẹp dân tộc qua tiếng đàn, tiếng ca của ban nhạc của mình. Và nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả trong và ngoài nước, chúng mình càng yên tâm hơn trên con đường phát triển nhạc cụ dân tộc” - anh Quách Thành Công nói.

Nhạc công Công cò "cháy" hết mình cùng ban nhạc với đam mê nhạc cụ dân tộc. Ảnh: THÚY HIỀN

“ Chương trình Giao lưu âm nhạc đường phố là sự kết hợp các tiết mục biểu diễn truyền thống và đương đại của các nghệ sĩ, ban nhạc, nhóm nhảy... Đặc biệt đến với các tiết mục truyền thống, các nghệ sĩ trẻ sẽ mang tới những sắc thái, cách thể hiện sống động, mới lạ cho các tiết mục, dòng nhạc vốn đã quen thuộc với khán giả trong không gian mang đậm chất cổ kính và hoài niệm của Hội An. Vùng đất có sự cởi mở về tư duy và sáng tạo này sẽ chính là nơi ươm mầm, vun đắp các giá trị sáng tạo bền vững ở tương lai dựa trên yếu tố văn hóa bản địa với sự giao thoa với ngoại tại một cách tinh tế.” Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình TP.Hội An

Tiếng đàn T'rưng vút lên giai điệu "Cô gái vót chông" từ đôi bàn tay điêu luyện của cô gái trẻ. Ảnh: THÚY HIỀN

[VIDEO] - Giới trẻ thưởng lãm và phát triển dòng nhạc xưa

Tham gia các chương trình văn hóa - văn nghệ tại TP.Hội An hơn 47 năm, nghệ sĩ Nguyễn Thị Mỹ Phương (66 tuổi, TP.Hội An) kỳ vọng: "Tôi mong rằng giới trẻ hôm nay nếu có thể hát được những dòng nhạc này, đi theo giai điệu cũ hoặc biến tấu theo một giai điệu mới hơn một xíu vẫn có thể được, đáng mừng. Hi vọng rằng dòng nhạc tiền chiến sẽ không mất đi, mà luôn đi vào lòng mọi người, được thế hệ trẻ hiện nay yêu mến và lưu giữ."