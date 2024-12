Môi trường

Công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại bờ biển Cẩm An

(QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại bờ biển Cẩm An đoạn qua địa phận khối phố Tân Thành (phường Cẩm An, TP.Hội An).