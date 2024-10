Công bố tình huống khẩn cấp về vết nứt xảy ra tại Nam Giang

Ngày 10/10, Văn phòng UBND tỉnh cho biết, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng vừa ký ban hành Quyết định số 2354 về việc công bố tình huống khẩn cấp về vết nứt, sạt lở xảy ra tại thôn 56B (xã Đắc Pre, Nam Giang).

Theo đó, từ chiều tối 17/9 đến trưa 19/9, do ảnh hưởng bão số 4 khiến các địa phương tại Quảng Nam xảy ra đợt mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tại thôn 56B (xã Đắc Pre) xảy ra vết nứt và sụt lún đất theo hình vòng cung, nằm trên đỉnh đồi cách khu dân cư khoảng 60m.

Chiều dài vết nứt qua đo và quan sát được khoảng 125m; độ sụt, lún của mảng trượt thấp hơn so với mặt bằng tự nhiên bình quân khoảng 1,5m; độ hở vết nứt khoảng 1m và biến dạng tại một số điểm dọc theo vết nứt quan sát được khoảng 1,5m. Với thực trạng vết nứt và mức độ ảnh hưởng nghiêm trọng tại khu vực nêu trên, nguy cơ ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn về tính mạng và tài sản của nhân dân thôn 56B (xã Đắc Pre).

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng trực tiếp kiểm tra hiện trường vết nứt. Ảnh: Đ.N

Trước tình hình diễn biến của vết nứt tại khu vực nêu trên, căn cứ theo quy định, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao nhiệm vụ cho Chủ tịch UBND - Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Nam Giang tiếp tục triển khai thực hiện biện pháp khẩn cấp cần áp dụng ngay để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.

Trong đó, huy động lực lượng, phương tiện và các nguồn lực để nhanh chóng sơ tán, di dời Nhân dân ra khỏi nơi nguy hiểm; bố trí đảm bảo hậu cần cho nhân dân tại nơi sơ tán. Cắm biển cảnh báo, khoanh vùng nguy hiểm, bố trí lực lượng canh gác, hướng dẫn người và phương tiện qua lại đảm bảo an toàn trên tuyến; tăng cường thông tin, truyền thông để người dân biết về nguy cơ diễn biến sạt lở, chủ động các biện pháp phòng tránh, ứng phó.