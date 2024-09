Quốc phòng - An ninh Chốt chặn bảo đảm an ninh, an toàn cho đồng bào khu vực có nguy cơ sạt lở đất tại xã Đắc Pre Sau thời gian vận động di dời và tổ chức giúp người dân di dời nhà cửa, tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất tại thôn 56B (xã Đắc Pre, Nam Giang), đến nay công tác di dời cơ bản hoàn tất.

Lắp đặt biển cảnh báo, rào chắn khu vực vào khu dân cư có nguy cơ sạt lở

Nhằm bảo đảm an ninh, an toàn cho người dân, lực lượng Công an xã đã phối hợp cùng các lực lượng chức năng chốt chặn, cảnh báo người dân không đến gần khu vực có nguy cơ sạt lở.

Theo đó, Công an xã Đắc Pre phối hợp với các lực lượng chức năng như quân sự, biên phòng, tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở tại địa phương triển khai lắp đặt biển cảnh báo nguy cơ sạt lở đất, đặt rào chắn chốt chặn người, phương tiện ra vào khu vực nguy hiểm và triển khai lực lượng bảo vệ, tuần tra, cảnh giới tại khu vực sạt lở, nhất là khu vực xuất hiện vết nứt; tuyên truyền vận động người dân nâng cao cảnh giác để bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của bản thân và gia đình.

Chốt chặn đường vào khu vực sạt lở

Đến thời điểm hiện tại, người dân khu vực nguy cơ sạt lở vẫn an toàn. Tuy nhiên, lực lượng công an và các lực lượng chức năng không lơ là nhiệm vụ, kiên quyết vận động, ngăn chặn không để các hộ dân quay lại sinh sống tại vị trí nơi ở cũ.