Xã hội Hội An khai giảng chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ cho học sinh (QNO) - TP.Hội An vừa khai giảng Chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ dành cho hơn 50 học sinh lớp 10 và 11. Đây là hoạt động trọng điểm thuộc Dự án “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho thanh niên và cộng đồng” do UN-Habitat và Fondation Botnar tài trợ.

Chương trình đào tạo lãnh đạo trẻ dành cho hơn 50 học sinh lớp 10 và 11 trên địa bàn TP.Hội An. Ảnh: CTV

Dự án được thực hiện cùng với Thành đoàn Hội An, Trung tâm VH-TT & TT-TH TP.Hội An và sự đồng hành của Wemaster, Hoianlife cũng như các hiệp hội, doanh nghiệp tại Hội An.

Chương trình hướng đến hiện thực hóa mục tiêu phát triển Hội An thành một đô thị sáng tạo, bao trùm và đặt con người làm trung tâm.

Chương trình kéo dài đến cuối tháng 7/2025, kết hợp giữa lý thuyết, trải nghiệm thực địa, đối thoại với nghệ nhân, doanh nghiệp và làm việc nhóm, qua đó phát triển kỹ năng công dân toàn cầu, quản lý dự án cộng đồng và truyền thông xã hội.

Học sinh tích cực làm việc nhóm trong buổi đầu tiên. Ảnh: CTV

Chương trình nhằm đào tạo một thế hệ công dân trẻ ứng dụng tư duy hệ thống, sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội tại địa phương, trong bối cảnh toàn cầu hóa diễn ra trong đời sống hằng ngày của thành phố di sản.

Trọng tâm của chương trình là bộ kỹ năng công dân toàn cầu, được triển khai theo khung đào tạo "Nhà lãnh đạo tài ba" (Magical Leaders), do Zeeko Education (Ireland) phát triển và được Enterprise Ireland hỗ trợ toàn cầu.

Tại Việt Nam, chương trình đã được Viện Công nghệ giáo dục (CGD) thí điểm bằng tiếng Việt và Wemaster chính thức chuyển giao, đào tạo từ năm 2024.

Các học sinh tham chương trình sẽ học cách ứng dụng kỹ năng lãnh đạo để xây dựng sáng kiến hỗ trợ phát triển bền vững cho các làng nghề truyền thống như Kim Bồng, Thanh Hà, Trà Quế...

Đồng thời, chương trình mở ra cơ hội tiếp cận hệ sinh thái sáng tạo đa dạng tại Hội An như Làng củi lũ của nghệ nhân Lê Ngọc Thuận, Xưởng tái sinh của họa sĩ Nguyễn Quốc Dân..., nơi văn hóa, chất liệu Việt Nam được truyền tải bằng nghệ thuật đương đại và tư duy sáng tạo mở.

Cuối chương trình, học sinh sẽ trình bày dự án, sáng kiến trước các doanh nghiệp và chuyên gia. Thông qua chương trình này, Hội An tiếp tục thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đầu tư vào thế hệ trẻ, những người sẽ dẫn dắt và kiến tạo đô thị sáng tạo, bao trùm, bền vững trong tương lai.