Quy hoạch - Đầu tư Phác thảo Không gian sáng tạo Hội An Cuộc thi “Thiết kế Không gian sáng tạo Hội An” là hoạt động trọng điểm của dự án “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho thanh niên và cộng đồng vì phát triển đô thị bền vững” do UN Habitat thực hiện với sự tài trợ từ Fondation Botnar (Thụy Sĩ).

Công viên trung tâm Hội An - địa điểm của đề bài cuộc thi thiết kế Không gian sáng tạo Hội An. Ảnh: Q.T

Khát vọng hình thành “trái tim” đổi mới sáng tạo

Cuộc thi thiết kế Không gian sáng tạo Hội An là lời mời gọi gửi đến các kiến trúc sư, nhà thiết kế, nghệ sĩ và đặc biệt là thế hệ trẻ cùng góp sức kiến tạo không gian sáng tạo do chính cộng đồng dẫn dắt tại Hội An.

Cuộc thi hướng tới việc biến Công viên trung tâm Hội An thành nơi hội tụ và nuôi dưỡng các hạt nhân sáng tạo, qua đó tạo môi trường phát triển kinh tế, học tập và kết nối cộng đồng, phát huy văn hóa sáng tạo đặc hữu của Hội An trong lĩnh vực thủ công và nghệ thuật dân gian.

Công viên trung tâm Hội An - địa điểm của đề bài cuộc thi là công trình quan trọng trong định hướng phát triển đô thị của thành phố. Công viên có không gian mở, nằm ở giao điểm của ba trục đường lớn thuận tiện cho việc tiếp cận và kết nối. Nơi đây hiện đang do Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An trực tiếp quản lý và sẽ được bàn giao lại cho UBND phường Hội An tiếp nhận. Tòa nhà hiện hữu trong công viên là địa điểm của các hoạt động đối ngoại, giao lưu văn hóa và tổ chức sự kiện, bao gồm cả các sự kiện mang tầm quốc tế.

Một trong những tầm nhìn của dự án “Thúc đẩy đổi mới sáng tạo cho thanh niên và cộng đồng vì phát triển đô thị bền vững” là kiến tạo không gian sáng tạo thành “trái tim” của sự đổi mới. Không gian sáng tạo chung này sẽ là nơi để thanh niên học hỏi và phát triển như tham gia các buổi đào tạo, tập huấn, thử sức với các hoạt động nghệ thuật biểu diễn, khám phá công nghệ mới hay thực hành sáng tạo với những công cụ thủ công truyền thống của Hội An.

Theo ông Nguyễn Phương Đông - Phó Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An, thành phố mong muốn chuyển đổi công năng tòa nhà hữu nghị tại Công viên trung tâm thành không gian sáng tạo đa chức năng phục vụ cộng đồng. Không gian này sẽ tạo điều kiện cho sinh viên và thanh niên thể hiện tài năng, trí tưởng tượng qua các hội thi thiết kế, sự kiện đổi mới sáng tạo và trưng bày ý tưởng.

“Đặc biệt, không gian này có thể trở thành nơi kết nối toàn cầu thông qua các khu trưng bày, triển lãm nghệ thuật của các tổ chức quốc tế và nghệ sĩ nước ngoài để lan tỏa tinh thần hội nhập kết nối Hội An với thế giới” - ông Đông nói.

Cần kiến tạo không gian mở

Theo Kiến trúc sư Nguyễn Huy Khanh - Trưởng ban Giám khảo cuộc thi, Không gian sáng tạo Hội An trước hết phải là một trung tâm hoạt động cộng đồng trên nền tảng kiến trúc truyền thống. Ở đó, cần có các không gian đa chức năng để phục vụ nhu cầu của đa dạng nhóm cộng đồng, nghệ sĩ, doanh nghiệp. Đồng thời cần hỗ trợ kỹ thuật để các doanh nghiệp nhỏ, nghệ nhân hay cá nhân tiếp cận truyền thông số và thương mại điện tử.

Họa sĩ Bảo Ly và người trẻ ở Hội An thảo luận về những công năng cần có của không gian sáng tạo. Ảnh: Q.T

Họa sĩ Nguyễn Quốc Dân - nhà sáng lập Xưởng mỹ thuật tái sinh cho rằng, Không gian sáng tạo Hội An không thể là một đề bài ngắn hạn, thi xong rồi bỏ phí. Một thiết kế sáng tạo thực sự cần gắn với ba trụ cột: truyền thống, hiện tại và tương lai. Nó phải mang biểu tượng để du khách có thể nhận ra rằng ngoài phố cổ, đây là nơi đại diện cho sáng tạo của Hội An.

Theo ông Lê Ngọc Thuận - Chủ tịch Hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.Hội An, cảm hứng không thể sinh ra từ khuôn khổ cố định và không gian đóng kín.

“Chúng ta không thể cứ đóng khung suy nghĩ rằng xây một cái phòng rồi bảo rằng đó là nơi để sáng tạo. Không gian sáng tạo Hội An nếu có thì nên đóng vai trò là một trung tâm để kết nối với hệ sinh thái các địa chỉ sáng tạo trên khắp thành phố, đồng thời để giới thiệu những mô hình sáng tạo giàu cá tính, tự do và gần gũi với thiên nhiên, con người của Hội An” - ông Thuận nhận định.