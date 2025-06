Xã hội Sẽ cấm phương tiện chạy quá tốc độ 30km/giờ trên một số tuyến đường tại TP.Hội An (QNO) – Theo phương án đề xuất của TP.Hội An sẽ đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/giờ áp dụng cho tất cả loại phương tiện tham gia giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn TP.Hội An.

Sẽ đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/giờ áp dụng cho tất cả loại phương tiện tham gia giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn TP.Hội An. Ảnh: KHÁNH LINH

Ngày 18/6 Sở Xây dựng gửi văn bản số 1650 đến UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại một số tuyến đường bộ trên địa bàn TP.Hội An

Trước đó, theo đề nghị của UBND TP.Hội An tại Công văn số 1080 ngày 16/5/2025 và Tờ trình số 144 ngày 10/6/2025 về việc trình phương án đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/giờ áp dụng cho tất cả loại phương tiện tham gia giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn TP.Hội An.

Theo Sở Xây dựng, lý do UBND TP.Hội An đề xuất đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30 km/giờ áp dụng cho tất cả phương tiện tham gia giao thông tại một số tuyến đường hoàn toàn phù hợp với quy định pháp luật và tình hình thực tế.

Cụ thể, từ năm 2016, loại xe chở người bốn bánh có gắn động cơ (xe điện) được đưa vào hoạt động thí điểm trên địa bàn thành phố Hội An phục du khách du lịch đi lại giữa các điểm tham quan hiện đã lên con số 123 phương tiện, chủ yếu phục vụ trung chuyển hành khách từ các bãi đỗ xe đến khu phố cổ và các điểm du lịch tham quan.

Trong khi đó, tại Khoản 2, Điều 24, Nghị định 165 ngày 26/ 12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đường bộ và Điều 77 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ thì từ ngày 15/2/2025 loại xe chở người bốn bánh có gắn động cơ, chỉ tổ chức hoạt động trên các tuyến đường có đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/giờ áp dụng cho tất cả phương tiện tham gia giao thông.

Nếu không thực hiện đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/giờ áp dụng cho tất cả phương tiện tham gia giao thông tại một số tuyến đường thì các xe điện sẽ không được hoạt động trên địa bàn thành phố Hội An.

Ngày 16/6/2025 các phòng liên quan thuộc Sở Xây dựng cũng đã phối hợp UBND TP.Hội An, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) kiểm tra hiện trường nhận thấy phương án do UBND TP.Hội An đề nghị cơ bản phù hợp với đặc điểm giao thông vì các tuyến đường hạn chế tốc độ phương tiện nằm trong khu phố cổ, mặt đường nhỏ, mật độ phương tiện cao, dòng xe lưu thông với tốc độ chậm.

“Sau gần 9 năm hoạt động, phương tiện xe điện đã góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tạo thuận lợi cho du khách tham quan phố cổ Hội An và các địa điểm du lịch lân cận; hoạt động của xe điện đảm bảo trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi ở khu vực trung tâm Hội An.

Việc trung chuyển hành khách từ các bến xe ở khu vực ngoại vi vào thành phố đã góp phần giảm áp lực giao thông ở khu vực trung tâm, giảm ách tắc giao thông. Nếu không có hoạt động của xe điện để trung chuyển hành khách thì áp lực giao thông khu vực trung tâm sẽ tăng lên; loại hình xe taxi, xe công nghệ tăng lên sẽ khó kiểm soát, nguy cơ mất trật tự, mất an toàn” – nội dung văn bản nêu.

Đồng thời khẳng định, việc hạn chế tốc độ tất cả loại phương tiện tối đa 30km/giờ ở một số khu vực dù có ảnh hưởng đến việc lưu thông, đi lại của các loại phương tiện khác nhưng không lớn, do các khu vực này đều có lòng đường nhỏ hẹp, mật độ phương tiện đông, có nhiều nút giao thông, dòng phương tiện rất khó khăn khi di chuyển, thường xuyên bị ùn tắc.

Vì vậy, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh thống nhất phương án tổ chức giao thông theo đề xuất của UBND TP.Hội An tại Công văn số 1080 ngày 16/5/2025 về phương án đặt biển báo tốc độ khai thác tối đa 30km/giờ áp dụng cho tất cả loại phương tiện tham gia giao thông tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố.

Giao UBND thành phố Hội An, các phường sau khi sắp xếp đơn vị hành chính chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan khảo sát cụ thể vị trí, phạm vi đặt biển báo ngoài thực địa, đảm bảo phù hợp với quy chuẩn báo hiệu đường bộ, thống nhất nội dung và dễ nhận biết.

Thường xuyên theo dõi tình hình giao thông trên địa bàn thành phố, kịp thời đề xuất điều chỉnh phương án tổ chức giao thông phù hợp với thực tế, đáp ứng tốt nhu cầu giao thông đi lại của du khách và nhân dân trong khu vực.