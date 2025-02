Giao thông - Xây dựng

Doanh nghiệp phản ánh xe điện chạy không đúng tuyến đường tại TP.Hội An

(QNO) - Công ty TNHH Mai Linh Hội An vừa có đơn kiến nghị gửi đến UBND thành phố, Phòng Quản lý đô thị, Công an thành phố và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An phản ánh về tình trạng xe bốn bánh có gắn động cơ chở người (xe điện) hoạt động không đúng tuyến đường.