An ninh trật tự Cảnh báo tình trạng mạo danh người của cơ quan bảo hiểm xã hội nhằm lừa đảo người dân (QNO) - Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam vừa phát thông tin cảnh báo về tình trạng mạo danh cơ quan, viên chức và người lao động cơ quan BHXH để lừa đảo người dân; đồng thời đã gửi các văn bản đề nghị các cơ quan chức năng liên quan kịp thời ngăn chặn, xử lý các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm và thông tin rộng rãi tới người dân, người lao động.

Những Fanpage mạo danh người của cơ quan BHXH nhằm lừa đảo người dân. Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, cơ quan BHXH tiếp nhận phản ánh của bà T. (Hà Nội) về việc nhận được cuộc gọi điện thoại của người tự xưng là cán bộ của Kho bạc Nhà nước. Người này thông báo với bà T. rằng, bà là một trong số ít những người may mắn nhận được phần quà trị giá 20 triệu đồng tiền mặt do đã tham gia BHYT lâu năm. Tuy nhiên, muốn nhận được phần quà trên, bà T. phải trả một khoản chi phí trị giá 1,1 triệu đồng và sẽ được tặng thêm 2 hộp sữa trị giá 900 nghìn đồng. Đối tượng nhấn mạnh, bà T. chỉ cần thanh toán số tiền 1,1 triệu đồng cho người giao hàng khi bà nhận được 2 hộp sữa trên và không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào khác. Còn số tiền thưởng may mắn, đối tượng cho biết, giám đốc và kế toán của Kho bạc Nhà nước sẽ đến tận nhà bà T. để trao tặng.

Để chắc chắn không bị lừa, bà T. đã đến trụ sở của Kho bạc Nhà nước quận để gặp trực tiếp đối tượng nhưng đối tượng này trốn tránh với lý do “đang nghỉ phép”. Bà T. hỏi thêm thông tin về vị trí công việc của người này thì đối tượng quanh co và chỉ nói rằng làm việc tại bảo hiểm của Kho bạc Nhà nước quận. Nghi ngờ bị lừa đảo, bà T. đã đến cơ quan BHXH quận nơi cư trú để xác minh và được biết thông tin trên hoàn toàn không chính xác.

Tương tự, mới đây cũng xuất hiện một số trang web, Zalo, Facebook, số điện thoại… mạo danh cơ quan , công chức, viên chức BHXH tỉnh Bình Dương nhằm trục lợi, lừa đảo người dân có nhu cầu giải quyết công việc, tư vấn chính sách BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT).

Cụ thể, khi truy cập trên trang Facebook cá nhân, tìm kiếm bằng từ khóa “BHXH Bình Dương” hoặc “Bảo hiểm xã hội Bình Dương” có thể dễ dàng thấy các trang Facebook cá nhân, hội nhóm công khai liên quan đến việc tư vấn, giải quyết nhu cầu hưởng BHXH một lần và các chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT. Các nhóm hỗ trợ, thanh lý, cầm cố, mua bán sổ BHXH; dịch vụ tư vấn, giải quyết các loại hồ sơ, giấy tờ mà yêu cầu người dân phải trả phí “hoa hồng”… diễn ra công khai, có cả số điện thoại liên hệ của nhóm đối tượng trên trang Facebook, Zalo… để người dân liên hệ.

BHXH Việt Nam tiếp tục khuyến cáo người dân khi thực hiện các thủ tục hành chính về BHXH, BHYT cần nâng cao cảnh giác hơn nữa để phòng tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, lừa đảo. Bên cạnh đó, người dân cũng cần nắm bắt quy định về pháp luật, chính sách BHXH, BHTN, BHYT; thường xuyên theo dõi các thông báo của cơ quan chức năng về phương thức thủ đoạn phạm tội, lừa đảo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trường hợp khi thực hiện các thủ tục hành chính của ngành BHXH Việt Nam, nếu có vướng mắc thì liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc liên hệ Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ, chăm sóc khách hàng qua số hotline: 1900.9068 hoặc số (0243)7899999, (0235)3845514 (trong giờ hành chính) để được hỗ trợ. Hiện nay, BHXH Việt Nam chỉ có 1 trang Fanpage đã được cấp tích xanh của Facebook tại địa chỉ: https://www.facebook.com/baohiemxahoi.gov.vn; BHXH tỉnh Quảng Nam có trang Fanpage đã được cấp tích xanh của Facebook tại địa chỉ: https://facebook.com/bhxhquangnam, người dùng cần lưu ý để tránh các trang giả mạo.