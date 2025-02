Quốc phòng - An ninh Cảnh giác với thông tin sai sự thật trên mạng xã hội Hàng loạt trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật trên mạng xã hội gần đây đã bị cơ quan chức năng gọi hỏi, răn đe. Nhiều trường hợp đối diện với mức xử phạt khá cao do vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến việc đăng tải thông tin sai sự thật.

Công an làm việc với N.H.S., chủ tài khoản mạng xã hội có bình luận sai lệch về Nghị định số 168. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Nhiều vi phạm

Gần đây, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an Quảng Nam phối hợp với công an các địa phương phát hiện và xử lý nhiều trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín tổ chức, cá nhân. Những thông tin này không chỉ vi phạm pháp luật mà còn tác động lớn đến sự ổn định về an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ngày 14/2/2025, Phòng An ninh Chính trị nội bộ đã làm việc với N.H.S. (trú tại Điện Bàn) về hành vi bình luận xuyên tạc, sai sự thật liên quan đến Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Đối tượng này đã sử dụng tài khoản Facebook “Hổ tướng (Gà Chọi Đẳng Cấp)” để bình luận sai lệch về Nghị định số 168 trên fanpage Điện Bàn (có 100 nghìn người theo dõi và 61 nghìn lượt thích). Làm việc với công an, N.H.S. thừa nhận hành vi, nhận thức sai phạm và tự nguyện gỡ bỏ bình luận. Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo quy định.

Công an xã Đại Hiệp gọi hỏi, răn đe Đ.T.T.L. đăng tải thông tin sai sự thật về bắt cóc trẻ em. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Trước đó, Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp các đơn vị liên quan để xử lý hai đối tượng T.H.E. và N.V.P. vì đăng tải thông tin sai sự thật có liên quan đến vận động viên đua thuyền N.Đ.N. (Thăng Bình).

Bài viết chưa được kiểm chứng nhưng đã lan truyền rộng rãi, gây dư luận tiêu cực và ảnh hưởng đến gia đình vận động viên N.Đ.N. Sau khi làm việc với cơ quan chức năng, cả hai đã thừa nhận sai phạm và chủ động xóa bài đăng.

Ngày 13/2/2025, Công an xã Đại Hiệp (Đại Lộc) tiếp tục xử lý Đ.T.T.L. vì đăng tin giả về vụ bắt cóc trẻ em. Thông tin người này đăng tải đã nhanh chóng được lan truyền, chia sẻ, gây hoang mang, tạo tâm lý lo lắng trong cộng đồng.

Tuy nhiên, qua xác minh, cơ quan chức năng khẳng định không có vụ việc nào xảy ra. Người đăng tải thông tin sai sự thật đã thừa nhận sai phạm, gỡ bỏ nội dung và cam kết không tái phạm.

Cần tỉnh táo

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an Quảng Nam khuyến cáo người dân khi sử dụng mạng xã hội cần chú ý tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Công an làm việc với đối tượng H.V.T (trú tại xã Bình Minh) do chia sẻ thông tin thiếu kiểm chứng, sai sự thật về việc bắt cóc trẻ em. Ảnh: PHƯƠNG GIANG

Theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP, hành vi lan truyền tin sai sự thật có thể bị phạt 5-10 triệu đồng đối với cá nhân và 10-20 triệu đồng đối với tổ chức. Các trang tin điện tử, mạng xã hội vi phạm có thể bị xử phạt 20-70 triệu đồng tùy theo mức độ vi phạm. Những hành vi vi phạm nghiêm trọng có thể bị xử lý hình sự.

Theo cơ quan chức năng, trước khi chia sẻ thông tin trên mạng xã hội, người dùng cần kiểm chứng nguồn gốc tin tức để tránh lan truyền thông tin giả mạo.

Từ quá trình làm việc với các trường hợp vi phạm, bị xử lý, cơ quan chức năng đề nghị mỗi người sử dụng mạng xã hội có thể tự trang bị cho mình vốn hiểu biết và chủ động nâng cao năng lực về tin tức, nhận diện và đánh giá được độ tin cậy của nguồn thông tin trên mạng xã hội đây là một việc làm rất quan trọng.

Những khuyến cáo quan trọng bao gồm đọc kỹ toàn bộ bài viết, không chỉ dựa vào tiêu đề giật gân; kiểm tra hình ảnh, đường dẫn, tác giả bài viết để xác định mức độ tin cậy; đối chiếu với các nguồn chính thống như báo chí, cổng thông tin điện tử của cơ quan chức năng và tránh chia sẻ những bài viết có nội dung gây hoang mang, chưa được xác minh.

Ứng xử lịch sự, tôn trọng khi tham gia mạng xã hội là yếu tố quan trọng giúp tạo nên môi trường lành mạnh. Người dùng nên tránh chia sẻ nội dung có tính chất kích động, gây chia rẽ xã hội, công kích cá nhân hoặc lan truyền thông tin sai lệch hoặc tham gia vào các cuộc tranh luận không lành mạnh, không dựa trên cơ sở thông tin chính xác.

Đại diện Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an Quảng Nam thông tin, qua quá trình nắm tình hình trên không gian mạng, công an nhận định các tin giả thường được phát tán dưới dạng bài đăng giật gân nhằm thu hút sự chú ý.

Người dùng cần cảnh giác với những bài đăng có nội dung gây hoang mang, kích động dư luận, thông tin chưa được kiểm chứng từ các nguồn không chính thức và những bài viết có yếu tố cường điệu, thổi phồng sự việc nhằm tạo hiệu ứng tiêu cực.

Nếu phát hiện tin giả, tin xấu độc, người dân có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan công an gần nhất, hoặc thông tin qua các nền tảng chính thống của cơ quan công an.

Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an Quảng Nam khuyến cáo: Mạng xã hội là công cụ hữu ích nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu bị lợi dụng để phát tán thông tin sai sự thật. Để bảo vệ bản thân và cộng đồng, mỗi cá nhân cần tỉnh táo, có trách nhiệm với nội dung mình tiếp nhận và chia sẻ. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục giám sát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật, đảm bảo môi trường mạng an toàn, lành mạnh.