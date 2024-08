Quốc phòng - An ninh Cảnh sát cơ động phô diễn võ thuật điêu luyện (QNO) - Phần trình diễn võ thuật của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) Trung Bộ tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập đơn vị tổ chức vào chiều qua 31/7 đã để lại nhiều ấn tượng đẹp.

Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ được thành lập ngày 25/7/2014, đến nay đã trải qua 10 năm xây dựng và phát triển. Ảnh: T.C

Đại tá Đỗ Ngọc Anh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ cho hay, Trung đoàn thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ - Bộ Công an được thành lập ngày 25/7/2014. Hiện nay, biên chế tổ chức của đơn vị gồm 3 Tiểu đoàn, 1 Đội Đặc nhiệm, 2 Ban chuyên môn. Trụ sở Trung đoàn và các đơn vị trực thuộc đóng quân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và TP.Đà Nẵng.

Trung đoàn CSCĐ có chức năng, nhiệm vụ là đơn vị tác chiến đặc biệt, có trách nhiệm giúp Tư lệnh CSCĐ quản lý, chỉ huy đơn vị thường xuyên luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ việc tập trung đông người gây rối an ninh, trật tự, bạo loạn, phối hợp tác chiến chống khủng bố, bắt cóc con tin, truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm; tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn xã hội; tham gia phòng, chống, khắc phục thảm họa, thiên tai, dịch bệnh; tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ.

Lực lượng CSCĐ ngày càng tinh nhuệ, hiện đại. Ảnh: T.CÔNG

Hằng năm, cán bộ chiến sĩ của Trung đoàn đều hành quân dã ngoại xuống các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, địa bàn vùng sâu, vùng xa; học tập huấn luyện thuần thục các dạng phương án tác chiến trên các loại địa hình, địa bàn nhằm nâng cao khả năng chỉ huy điều hành đơn vị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Trung đoàn cũng đã tổ chức cho hàng chục nghìn lượt CBCS phối hợp với Công an các địa phương thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; đấu tranh triệt phá thành công các chuyên án lớn.

Cán bộ chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ luôn sẵn sàng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao. Ảnh: T.CÔNG

Nhờ duy trì nghiêm việc luyện tập, sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh, cán bộ chiến sĩ Trung đoàn có thể tác chiến tốt trên nhiều địa hình, thực hiện nhiều nhiệm vụ đặc biệt, ngăn chặn trấn áp các loại tội phạm nguy hiểm.

Màn trình diễn võ thuật tại lễ kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập Trung đoàn CSCĐ Trung bộ và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba của cán bộ chiến sĩ đã cho thấy sự kỷ luật, quá trình dày công tập luyện của cán bộ chiến sĩ CSCĐ để đáp ứng tốt nhất nhiệm vụ được giao.

Các chiến sĩ CSCĐ trong lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ chiều qua 31/7. Ảnh: T.CÔNG

Trình diễn võ thuật đối kháng mãn nhãn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T.CÔNG

Tiết mục trình diễn đối kháng của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn. Ảnh: T.CÔNG

Phô diễn sức mạnh của CSCĐ. Ảnh: T.CÔNG

Kết hợp nhuần nhuyễn giữa sức mạnh, kỹ thuật, tốc độ trong từng động tác. Ảnh: T.CÔNG

Màn đồng diễn võ thuật với sự tham gia của 200 cán bộ chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T.CÔNG

CSCĐ trình diễn các động tác trong màn đồng diễn võ thuật. Ảnh: T.CÔNG

Phần trình diễn võ thuật báo cáo kết quả huấn luyện để lại nhiều ấn tượng cho đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: T.CÔNG

[VIDEO] - Mãn nhãn màn trình diễn võ thuật của cán bộ chiến sĩ Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ: