Quốc phòng - An ninh Trung đoàn Cảnh sát cơ động Trung Bộ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba (QNO) - Chiều nay 31/7, tại xã Bình Phục (huyện Thăng Bình), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) - Bộ Công an tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ (25/7/2014 - 25/7/2024) và trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Trung đoàn.

Quang cảnh lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ. Ảnh: T.CÔNG

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh CSCĐ chủ trì buổi lễ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Trần Anh Tuấn đến dự.

Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Đại tá Đỗ Ngọc Anh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ cho biết, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, tuyệt đối, toàn diện của Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ; được sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương nơi đơn vị đóng quân, Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đã không ngừng trưởng thành, lớn mạnh về mọi mặt.

Đại biểu tham dự lễ kỷ niệm. Ảnh: T.CÔNG

Những năm qua, Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ làm tốt công tác phối hợp với công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn Trung Bộ; chủ động nắm, dự báo, phân tích, đánh giá chính xác tình hình an ninh trật tự diễn ra trên địa bàn. Từ đó, duy trì nghiêm túc công tác ứng trực sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ.

Từ những ngày đầu mới thành lập gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ còn thiếu, nhưng đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức, biên chế, tập trung nghiên cứu, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đỗ Ngọc Anh - Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: T.CÔNG

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn đã chứng tỏ được bản lĩnh chính trị, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân; xung kích trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Hằng năm, Trung đoàn tổ chức cho hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ hành quân dã ngoại xuống các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự, vùng sâu, vùng xa. Thông qua đó tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ học tập, huấn luyện thuần thục các dạng phương án tác chiến trên các loại địa hình, địa bàn nhằm nâng cao khả năng chỉ huy điều hành đơn vị, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tư lệnh CSCĐ trao Huân chương Chiến công hạng Ba tặng Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ. Ảnh: T.C

Bên cạnh đó, Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ tổ chức cho hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ phối hợp với công an các đơn vị, địa phương đấu tranh triệt phá thành công các chuyên án lớn, hỗ trợ bắt giữ hàng trăm đối tượng và thu giữ nhiều tài liệu, tang vật liên quan.

Trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phòng chống thiên tai, Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ luôn thể hiện vai trò nơi tuyến đầu, là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân. Ảnh: T.CÔNG

Phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ triển khai nhiều hoạt động tình nghĩa, tình nguyện, an sinh xã hội, chung tay cùng cộng đồng...

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ, Thiếu tướng Lê Văn Hà - Phó Tư lệnh CSCĐ biểu dương những chiến công, thành tích Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ đạt được thời gian qua, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Bộ Công an và Bộ Tư lệnh CSCĐ trong sự nghiệp giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ Tổ quốc.

Các lực lượng của Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ ngày càng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Ảnh: T.CÔNG

Thiếu tướng Lê Văn Hà yêu cầu, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ phải chủ động nắm bắt, phân tích, dự báo tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; kịp thời tham mưu Đảng ủy, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Duy trì nghiêm túc lực lượng ứng trực sẵn sàng ra quân bảo vệ an toàn tuyệt đối các hội nghị, sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội trên địa bàn đơn vị đóng quân; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, công an các địa phương đấu tranh, triệt phá các chuyên án lớn, giải quyết các tình huống đột xuất, phức tạp về an ninh trật tự, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm...

Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ thường xuyên thực hành các phương án tác chiến, nâng cao chất lượng quản lý và huấn luyện điều lệnh, quân sự, võ thuật. Ảnh: T.CÔNG

Diễu hành tại lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ. Ảnh: T.CÔNG

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Thanh - Phó Tư lệnh CSCĐ đã trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ “vì đã lập chiến công xuất sắc trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 2 tập thể và các cá nhân Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ có thành tích xuất sắc trong công tác. Thiếu tướng Lê Văn Hà cũng trao Giấy khen của Bộ Tư lệnh CSCĐ cho 19 cá nhân.

[VIDEO] - Trung đoàn CSCĐ Trung Bộ diễu hành tại lễ kỷ niệm: